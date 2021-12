“Verstappen moet titel delen met Hamilton”

Een waanzinnig voorstel of de beste manier om het op te lossen? Verstappen moet de titel delen met Hamilton, dan zijn de fans ook blij. Of niet?

De GP van Abu Dhabi is alweer een paar dagen afgelopen, maar nog steeds is het een HEET topic. Hier in Nederland krijgen we er niet heel erg veel van mee. In principe vinden wij Michael Masi allemaal een hele toffe peer en begrijpen we dat hij een beslissing moest maken. Die pakte wonderbaarlijk goed uit voor Verstappen (alhoewel Hamilton zeker niet gemakkelijk opgaf).

Maar in het Verenigd Koninkrijk (en de paar mensen die in de VS kijken) spreken er nog altijd schande van. Lewis is beroofd van een kampioenschap! Het leidde tot de meest controversiële uitspraken die je allemaal op Twitter kunt lezen. Zo zou ‘de FIA omgekocht zijn’ en ‘moest Verstappen winnen’ en ga zo maar door. Het is hetzelfde riedeltje. Als we iets niets kunnen verwerken, geven de schuld aan een complot.

Britse Verstappen fan

Maar wat vindt de grootste Britse Verstappen-fan er dan van? Martin Brundle wordt in zijn thuisland gezien als extreem ‘pro-Verstappen’. Dus ja, niet alleen in Nederland is het journaille onder de indruk van de prestaties van de Nederlander de afgelopen jaren.

Hij heeft de beste oplossing (naar zijn mening uiteraard) al in zijn hoofd zitten. Hamilton én Verstappen moeten beiden maar de titel delen. Gezien het seizoen en de dwalingen van de raceleiding lijkt dat de SkyTV-presentator en commentator het verstandigst.

Verdient Max de wereldtitel? Natuurlijk! Hij heeft 652 ronden aan de leiding gereden, tegen de 303 van Lewis. Bij 15 van de 22 races kwam hij als leider in de WK-stand uit de bus. Hij won 10 races tegen 8 van Lewis en Max pakte 18 podiumplaatsen tegen 17. En hij heeft daarbij ook nog eens flink wat pech gehad, op de laatste paar kilometer na. Martin Brundle, is ook voor Verstappen.

Speld

Kijk, daar is geen speld tussen te krijgen. Een uitstekende analyse. Maar Brundle heeft veel meer meningen:

Lewis zou de titel net zo goed verdienen. Als het aan mij lag, moeten ze de titel delen. Zijn pure snelheid, consistentie, vastberadenheid, klasse en uithoudingsvermogen – met name aan het einde van het seizoen – waren van grote klasse. En dan is er ook nog die flitsende start bij zijn 288ste Grand Prix. Martin Brundle, is eigenlijk ook wel voor Lewis Hamilton

Verstappen titel delen met Hamilton

Eigenlijk is Martin Brundle dus van iedereen fan, behalve Michael Masi:

De laatste ronden in Abu Dhabi, toen de hele wereld in enorme getale aan het kijken was, waren niet ons beste moment. Er moeten dingen veranderd worden deze winter. We hebben onze fans allemaal verward. Eigenlijk zouden we de wereldbeker moet splitsen zodat ze beide de titel gewonnen hebben. Martin Brundle, alleen geen fan van Michael Masi.

Wat vind jij? Moeten ze de wereldtitel maar opsplitsen en aan beide coureurs toekennen? Of zou dat pas een echte blamage voor de sport zijn? Laat het weten, in de comments!

Via: SkySports