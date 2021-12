“Verstappen presteert op top van zijn kunnen”

Verstappen presteert op zijn top op het moment. De wereldkampioen commentaar leveren én wereldkampioen F1 van 1997 heeft een paar rake woorden over Verstappen,

Dit weekend gaat het dan eindelijk gebeuren. Dan weten we wie de wereldkampioen van 2021 is. Ondanks dat het gebracht wordt als ’50-50′, lijkt dat natuurlijk niet zo (helaas). Als we kijken naar de kansen volgens de wedkantoren, staat Hamilton een straatlengte voor. Hij is in topvorm en zijn auto heeft overduidelijk de overhand.

Ook lijken de wijzigingen aan de baan Mercedes in de kaart te spelen. Het is een beetje alsof je met De Graafschap in de finale van de beker tegen Ajax staat. Ja, in principe heb je kans. Maar je gaat niet de champagne alvast koud zetten. Echter, voor oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve maakt het niet uit.

“Verstappen op top van zijn kunnen”

De Canadees ziet naast de prestaties van de auto ook de prestaties van de coureur en vindt dat Verstappen de meest memorabele prestatie heeft neergezet:

Max zit dit seizoen er compleet ‘op’. Verstappen presteert constant op de top van zijn kunnen. Lewis ziet er af en toe vermoeid uit. Het redmiddel voor Mercedes is dat hun fouten niet duur betaald werden. Ze hebben een hoop kleine foutjes gemaakt die je niet terug ziet in de punten aan het einde van dit jaar. Ik weet niet hoe lang Max het nog kan volhouden.



Het is heel zeldzaam dat een coureur dit niveau vasthoudt van race 1 tot en met race 22. Wanneer het iets minder gaat, dan zit hij er maar één of twee tienden achter en dat zonder fouten. Terwijl dat zeker wel zal gebeuren. De adrenaline zal hem dan niet helpen. Jacques Villeneuve, vice-kampioen van 1996.

Zegeningen

Kortom. Tel je zegeningen. Het maakt de sport ook extra lastig om te volgen. Het is namelijk niet zo dat het ‘Hamilton tegen Verstappen’ is. Beide coureurs zijn enorm afhankelijk van hun materiaal. De laatste drie races was Mercedes zo’n halve seconde per ronde sneller.

Nu kun je met slimme pitstop strategieën, een gewaagde move bij de start, ijzersterk verdedigen en een bereidwillige teamgenoot een heel eind komen. Echter, al dit geluk kreeg Verstappen min of meer al op de GP van Saudi-Arabië 2021. Met een flink gehavende voorvleugel was de Mercedes alsnog aanzienlijk sneller. Gelukkig zoals Murray Walker altijd zei: “In Formula 1 anything can happen, and it usually does!”

