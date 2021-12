Stand na GP Abu Dhabi 2021 en 8 dingen die ons opvielen

De stand na de GP Abu Dhabi 2021 is tevens de eindstand.

2021 is een heel bijzonder jaar gebleken en de GP van Abu Dhabi was niet heel erg anders. Het was weer eens een ouderwets spannende race met een bijzondere uitslag. Nee, niet alleen dat Alpine weer met twee auto’s in de punten reed, maar Verstappen die de race won en zodoende het wereldkampioenschap!

Ondanks dat we op de redactie vrolijk feest aan het vieren zijn, moeten we toch even terugkijken op de race. We hebben alle rangen, standen en overzichten voor je. Maar eerst, 8 dingen die ons opvielen aan de race.

Daarbij maken we even een uitzondering aan wat ons opviel NA de race. Dat staartje zal nog lang besproken worden en is gisteren uitgebreid behandeld. Voor nu willen we ons focussen op de daadwerkelijke race!

Er staat geen maat op Lewis Hamilton en Mercedes ook niet 2021

Lewis Hamilton gaf meerdere keren aan dat zijn Mercedes minder goed is dan de Red Bull. Echter, niets lijkt minder waar. In de race was de Mercedes namelijk niet bij te houden. Nu moeten we wel zeggen: met Hamilton achter stuur. Zonder al te veel moeite kon Hamilton naar zijn achtste wereldtitel rijden. Ook een andere pitstop-strategie kon geen roet in het eten gooien. Ondanks dat Verstappen verdiend de wereldtitel heeft gewonnen, leek de raceoverwinning geen enkel moment een bedreiging voor Lewis. Todat Latifi ging solliciteren naar levenslang gratis Red Bull drinken.

Pérez vervult zijn rol

Gelukkig heeft Red Bull het nimmer opgegeven. Met name Sergio Pérez vervulde een glansrol. Checo wist Hamilton’s inhaalpogingen meerdere keren te pareren. Letterlijk, met hand en tand verdedigen is iets dat hij met verve kon uitvoeren. Sterker nog, ondanks dat de moves van Pérez hard waren, was het zeker niet over het randje. Dit hebben we hem al eens eerder zien doen in Turkije. Maar we durven het nog wel even verder te strekken. Dankzij Pérez is Verstappen wereldkampioen. Sergio wist de opmars van Hamilton met zo’n 6-7 seconden te vertragen. Daardoor had Hamilton niet meer de vrijheid om de pits in te gaan en zo de overwinning zeker te stellen.

Finse coureurs druipen af

Ooit waren de koelbloedige Finse coureurs rijders om rekening mee te houden. Kimi Räikkonen kon helaas dit tijdens de race niet waar maken wegens een mechanisch defect. Valtteri Bottas reed een glansloze race. De prestaties van Bottas zetten de prestaties van Hamilton in een heel ander licht. Beiden hebben in principe dezelfde auto. Zoals Verstappen de maximale tienden/honderste/duizendste uit de auto weet te wringen, weet Hamilton dat bij Mercedes.

Verstappen maximaal gescoord

Het was een goed weekend voor Verstappen. Ondanks dat Hamilton sneller leek te zijn, is het toch Verstappen die het snelste in de kwalificatie was, de race won én de snelste raceronde pakte. Uiteraard is het scorebord-journalistiek (de werkelijke verhoudingen waren behoorlijk anders), maar het geeft aan dat Red Bull en Verstappen een perfecte strategie hebben gehanteerd. Met de nodige hoeveelheid geluk. Eerlijk is eerlijk: de nodige pech hebben ze dit jaar ook gehad.

Carlos Sainz ijzersterk

Carlos Sainz is een bijzonder fenomeen. De Golf GTI-rijdende relaxte Spanjaard is in de kwalificaties vaak iets langzamer dan zijn teammaat. Van die bijzondere moves of races die Leclerc der af en toe uitperst, heeft Sainz ook niet echt. Maar Carlos heeft een ander wapen: de onderkant van zijn presteren ligt erg hoog. Dus als het niet op zijn best gaat, dan is hij alsnog heel erg goed. Stabiel dus. Dat is te zien in de eindstand. ondanks dat Leclerc op één ronde de snellere coureur is, staan de twee het hele seizoen bijna gelijk qua punten.

YUKI!

We hebben het te weinig over Yuki Tsunoda. Op dit soort banen is de Japanner ijzersterk, alleen komt het er nooit echt uit. In dit geval werd hij vierde! Dat niet alleen, voor het eerst in het seizoen wist hij ook zijn teamgenoot te verslaan in het kwalificatieduel. Tsunoda heeft een nogal wisselvallig seizoen beleefd, maar deed het de laatste races telkens beter. Goed om te zijn dat hij ook op de zondag door kon pakken. Natuurlijk, hij heeft wel wat mazzel gehad, maar een gebrek aan pech kan hem dit seizoen niet ontzegt worden.

FIA laat racen eindelijk toe

Ok, voor ons Nederlandse fans was het minder leuk dat de harde move van Hamilton en Verstappen werd getolereerd door de FIA. Hopelijk schept het wel een precedent dat je zo mag aanvallen en verdedigen. Zolang het maar duidelijk is voor iedereen. Het levert namelijk veel betere televisie op. Niemand wil een stel heren paraderondjes zien rijden. Daarbij moeten wij Max-fans ook een beetje tolerant zijn, want Verstappen heeft dit soort moves vaker uitgevoerd. Als je kan uitdelen, moet je ook kunnen incasseren.

Beste kampioenschap in jaren?

Dankzij Mercedes is de Formule 1 de laatste jaren niet heel erg leuk geweest voor de Neutrale toeschouwer en mensen die geen Damon Hill heten. Hamilton won kampioenschap na kampioenschap. Vergeet niet dat Hamilton’s eerste wereltitel bijna net zo mooi was als deze van Verstappen. Het hele seizoen was billensamenknijpend spannend en close. Wat dat betreft had de GP van Abu Dhabi niet anders kunnen eindigen. Het kan bijna niet anders dan dat dit een van de mooiste kampioenschappen aller tijden is.

Rijderskampioenschap

In deze stand gebeurde nog wel het een en ander. Achter de twee topteams was het nog erg spannend. Carlos Sainz kon door zijn uitstekende optreden klimmen van P7 naar P5! Norris bleef P6, maar Leclerc zakte naar P7. Het belangrijkste voor velen: Max Verstappen staat bovenaan! Tsunoda kon 12 punten bijschrijven, maar dat is helaas net niet voldoende om voorbij te gaan aan Stroll.

De stand na de GP Abu Dhabi 2021 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten Verschil 1 Verstappen Red Bull 395,5 0 2 Hamilton Mercedes 387,5 0 3 Bottas Mercedes 226 0 4 Pérez Red Bull 190 0 5 Sainz Ferrari 164,5 +2 6 Norris McLaren 160 0 7 Leclerc Ferrari 159 -2 8 Ricciardo McLaren 115 0 9 Gasly AlphaTauri 110 0 10 Alonso Alpine 81 0 11 Ocon Alpine 74 0 12 Vettel Aston Martin 43 0 13 Stroll Aston Martin 34 0 14 Tsunoda AlphaTauri 32 0 15 Russell Williams 16 0 16 Räikkönen Alfa Romeo 10 0 17 Latifi Williams 7 0 18 Giovinazzi Alfa Romeo 3 0 19 Schumacher Haas 0 0 20 Kubica Alfa Romeo 0 0 21 Mazepin Haas 0 0

Constructeurskampioenschap

Deze is naar Mercedes gegaan. En dat is eigenlijk ook wel terecht. Het team uit Brackley heeft dit jaar de snelste auto gebouwd. De 1e plaats was overigens bijna een formaliteit en na het uitvallen van Pérez was het helemaal gedaan. Aan de andere kant hebben Williams, Alfa Romeo en Haas wederom geen goede zaken gedaan in een knotsgekke race waar er eventueel mogelijkheden waren.

De stand na de GP Abu Dhabi 2021 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten Verschil 1 Mercedes 613,5 0 2 Red Bull Racing Honda 585,5 0 3 Ferrari 323,5 0 4 McLaren Mercedes 275 0 5 Alpine Renault 155 0 6 AlphaTauri Honda 142 0 7 Aston Martin Mercedes 77 0 8 Williams Mercedes 23 0 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 13 0 10 Haas Ferrari 0 0

Kwalificatieduel

Wederom een lekkere voor Yuki Tsunoda, want afgelopen weekend wist hij dan eindelijk zijn teamgenoot te verslaan. Nu gingen de zaken voor Pierre Gasly niet geweldig die dag, maar desalniettemin eerherstel voor de Japanse belofte. Verder is te zien dat de teams met coureurs die aan elkaar gewaagd zijn goede zaken doen in de tweede seizoenshelft, kijk maar naar Alpine en Ferrari.

De onderlinge stand na de GP Abu Dhabi 2021 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (16) Bottas (6) Red Bull Verstappen (20) Pérez (2) McLaren Norris (15) Ricciardo (7) Aston Martin Vettel (14) Stroll (8) Alpine Alonso (10) Ocon (12) Ferrari Leclerc (13) Sainz (9) AlphaTauri Gasly (21) Tsunoda (1) Alfa Romeo Giovinazzi (14) Räikkönen (6) Alfa Romeo Giovinazzi (2) Kubica (0) Haas Schumacher (19) Mazepin (3) Williams Russell (19) Latifi (3)

Snelste raceronde

Lewis Hamilton reed in de race snelste raceronde na snelste raceronde. Hamilton heeft races gehad dat hij naar de finish kon cruisen. Dat was nu niet het geval. Hamilton heeft elke ronde zitten pushes en pushen. Geen moment leek de snelste raceronde in gevaar te komen. Tot die ene magistrale ronde van Max Verstappen aan het einde, want de Nederlander pakte ook nog eens de snelste raceronde op die verse zachte banden.

De onderlinge stand na de GP Abu Dhabi 2021 qua snelste raceronde is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Hamilton Mercedes 6 Verstappen Red Bull 5 Bottas Mercedes 4 Pérez Red Bull 2 Gasly AlphaTauri 1 Mazepin Haas 1 Ricciardo McLaren 1 Norris McLaren 1

Driver of the Day

Ondanks dat Lewis Hamilton 57 ronden lang vooraan reed, was hij níet de Driver of the Day. Max Verstappen ook niet. Als het gaat om publiekslievelingen staat er maar één persoon bovenaan: Kimi Räikkönen. De eerlijkheid gebeid te zeggen dat aan het einde van de race de stembussen sluiten, dus de meeste stemmen kwamen binnen vóór die ene magistrale ronde van Verstappen.

De onderlinge stand na de GP Abu Dhabi 2021 qua Driver of the Day is als volgt:

Coureur Team Aantal Nominaties Norris McLaren 3 Pérez Red Bull 3 Verstappen Red Bull 3 Vettel Aston Martin 2 Hamilton Mercedes 2 Leclerc Ferrari 2 Alonso Alpine 2 Vettel Aston Martin 2 Ricciardo McLaren 1 Sainz Ferrari 1 Räikkönen Alfa Romeo 1

Heeft de Autoblog-redactie de GP van Abu Dhabi goed voorspeld

Ja, alledrie dachten ze dat Verstappen ging winnen. Alleen de manier waarop had niemand kunnen voorspellen. Het scenario van @wouter was het leukste, maar @jaapiyo en @michaelras hadden ook Hamilton op de juiste positie gegokt. Uiteindelijk wint de hoofdredacteur (die we niet meer kersvers mogen noemen) met een Mercedes-esque voorsprong.

Onderlinge stand na de GP Abu Dhabi 2021 in de AB-redactiepoule

Redacteur Punten Michael 135,5 Wouter 84 Jaap 71

Deze Grand Prix’ zijn al verreden:

De eerste meters van de GP van Bahrein 2022 worden op 18 maart verreden (voorlopige agenda).