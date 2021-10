Uitslag Formule 1: Grand Prix van Amerika 2021

Pakt Red Bull eindelijk weer eens een klinkende één-twee, in de Amerikaanse GP?

We hadden de hoop op een kampioenschap voor Max Emilian Verstappen al bijna opgegeven. Bij de vorige race in Turkije waren de Mercs zoveel sneller, met name ook op het rechte stuk, dat we er collectief van schrokken. Het is natuurlijk ook logisch. We hebben die tanks van Das Haus zoveel zien winnen sinds 2014, dat je bijna gaat denken dat het een wetmatigheid is.

In de eerste vrije training leek het er inderdaad op dat Mercedes met kop en schouders boven de rest uitstak. Maar waar de andere teams daarna een boel tijd vonden, viel de progressie bij de Duitsers tegen. Of nou ja, je kan ook zeggen mee, het is maar net welk perspectief je hebt.

Feit is dat Verstappen gisteren de twaalfde pole uit zijn carrière pakte. Het leek er heel even op dat teamgenoot Perez de eerste pole van zijn carrière ging pakken. Doch de tweevoudig GP-winnaar liet het liggen in zijn laatste rondje en blijft de F1 coureur met de meeste starts achter zijn naam zonder pole.

Perez was wel sneller dan Bottas, die op de vierde plaats terechtkwam. De Fin heeft echter weer een motor gewisseld, dus hij start vandaag vanaf P9. Het is dus in principe twee Red Bulls tegen één Mercedes aan de kop van het veld vandaag. Appeltje-eitje voor Max cum suis?

Start

Verstappen en Hamilton op de eerste startrij, daar zijn we al vaker mee verwend dit jaar. Dit keer staat onze Max dus voor Lewis, maar dat houdt hij bij de start niet vol. Hamilton komt geweldig van zijn plek en kan de korte route naar de binnenkant van de eerste bocht pakken. Verstappen moet wijd in bocht één en verliest de leiding. Hij verliest ook bijna plek twee aan teammaat Perez die buitenom kan in de tweede knik. De Mexicaan houdt echter opzichtig in en laat zijn kopman gaan op jacht naar diens grote rivaal.

Het hele veld komt verder redelijk goed van zijn plek. Gasly verliest wat, Raikkonen wint wat. Alleen achterin het veld gaat het, zoals wel vaker, mis in de drukte. Latifi wordt geknepen door de twee Hazen om hem heen en tikt Stroll op het achterwiel. Die laatste gaat 180 graden in de rondte, terwijl LAT schade heeft aan zijn voorvleugel.

Sainz vecht in de eerste ronde al een episch robbertje uit met de twee McLarens. Op het lange rechte stuk ‘achterop’ de baan kruipt Ricciardo in de slipstream van de Spanjaard. De Ozzie lijkt een goede kans te maken op een inhaalactie, maar dan komt Norris met een dubbele slipstream helemaal aan de binnenkant van de bocht aanzetten. Sainz kiest de wijde lijn. Norris is nu Ricciardo voorbij, maar die laatste vecht terug en gaat kort daarna ook voorbij aan Carlos. Het is een episch gevecht.

Aan de kop van het veld bijt Verstappen zich ondertussen stuk op Hamilton. MV33 heeft duidelijk meer snelheid in zijn auto dan LH44, maar komt er niet langs. Perez heeft al snel een gaatje laten vallen. Of dat een bewuste keuze is van de bandenfluisteraar of gewoon omdat ‘ie niet harder kan weten we natuurlijk niet op dit moment.

Aan het einde van ronde 10 pakt Red Bull de koe bij de horens. Verstappen komt binnen voor een undercut. Het is wel heel vroeg in de race, maar het is wel begrijpelijk. De Red Bull lijkt veel meer snelheid te hebben dan de Merc. VER komt terug de baan op als vijfde, mede omdat Norris ook stopt. Het is nu de vraag of MV33 last heeft van mannen die nog niet gestopt zijn en of Hamilton misschien iets heel anders gaat doen qua strategie.

Verstappen is daar in zijn auto ook al mee bezig. Hij vraagt zijn team of het wel handig is om Hamilton in een lange eerste stint te dwingen met Perez. Het zou in principe logisch zijn dat Perez achter het gevecht in de eerste ronden zijn banden gespaard heeft om een lange stint te doen. Maar als HAM daardoor ook een lange stint doet, zou hij wellicht door een gekke safetycar ofzo het voordeel ten opzichte van Max kunnen krijgen. We vullen maar even in dat Max zoiets in zijn hoofd heeft. Hoe dan ook stopt Perez aan het einde van ronde 12. Hij heeft geen geweldige stop.

Mercedes kán er natuurlijk alsnog voor opteren om Hamilton op een lange eerste stint te zetten. Maar de strategen besluiten anders. Gaan ze nu al voor het zeker stellen van P2 bij Das Haus? We schrikken even als Gasly traag rijdt. Als het een motor is, kan het ook bij VER en PER gebeuren. Maar het blijkt iets met de ophanging te zijn. Doorademen dus…

Mid Race

Alonso ligt lekker in de clinch met de Alfa’s, de wedstrijdleiding en misschien ook wel met zichzelf. De Spanjaard is zwaar over de zeik omdat Raikkonen hem in zijn ogen buiten de baan heeft ingehaald. Technisch gezien is dat misschien (net) zo, maar dan alleen omdat Alonso zelf Raikkonen buiten de baan duwt. De wedstrijdleiding geeft Kimi geen straf.

Even later steekt Alonso Giovinazzi, die inmiddels terug is gevallen tot achter Kimi, op het lange rechte stuk voorbij. De wenkbrauw schiet daarbij echter overduidelijk zelf ver bij van de baan af. Een hilarische ‘yes’ op de boordradio volgt, maar dit kan natuurlijk niet zo blijven staan. Toch rijdt Alonso aanvankelijk gewoon door en dik twee seconden weg bij GIO.

De wedstrijdleiding geeft na passief-agressief geharrewar met Alpine’s teamleiding aan ALO te kennen dat hij de plek terug moet geven aan Giovinazzi. Daarna kan de Spaanse veteraan het opnieuw proberen. GIO geeft echter geen krimp en verdedigt zich met hand en tand. De Italiaan gaat daarbij nu ook wijd. Hij was echter al de voorste van de twee voor de actie. Toch zegt het team van Alfa Romeo nu maar dat Antonio de plek aan Alonso moet geven. Niet lang daarna komt de Alfa binnen voor een stop en zo komt er een einde aan deze klucht. De wedstrijdleiding vindt het verder wel best zo.

Kijken we weer even terug naar het gevecht om de knikkers, zien we dat Hamilton…stiekem dichterbij komt aan Verstappen! Het buffertje is met een seconde of vier nog wel redelijk comfortabel, maar liefst zien we dit natuurlijk niet. In ronde 30 komt Verstappen al binnen voor zijn tweede stop. Hij zal dus nog 26 ronden doormoeten op deze set banden als hij het einde van de race wil halen. Perez laat de Nederlander voor de tweede keer vandaag snel gaan en komt daarna ook binnen.

Maar…Mercedes rijdt met Hamilton voorlopig lekker door. Waar LH44 na de eerste vroege stops van Red Bull snel counterde, doet de kampioen nu dus wel iets anders dan Max. Gaat Lewis dan voor de laatste stint bijvoorbeeld naar mediums? In ieder geval zal hij aan het eind van de race versere bandjes hebben dan MV33. Tenzij onze held nog een derde keer stopt natuurlijk.

Bij het ingaan van ronde 38 komt Lewis dan eindelijk binnen. De Brit gaat níet naar mediums, maar naar een nieuw setje hards. Hij komt zo’n acht seconden achter Max en dertien seconden voor Checo weer de baan op. Het is toch net even jammer dat Sergio vandaag tekort lijkt te komen om HAM echt te bedreigen. De Mexicaan doet het wel beter dan Bottas, die even opgestoomd was naar P5 middels een lange stint maar nu weer achter Sainz op P7 rijdt. Dat worden dus potentieel goede winstpunten voor Red Bull in het kampioenschap voor constructeurs.

Alpine daarentegen gaat geen goede zaken doen voor het puntenklassement vandaag. Alonso rijdt na zijn harde gevechten van eerder in de race ergens op een kansloze positie rond en Ocon valt nu uit met pech. Frankrijk is dus min of meer uitgeschakeld voor de dag.

Doch wij kijken alweer met spanning naar de kop van het veld. De race neemt namelijk een voorbeeld aan de betere barbecue’s in de buurt van Austin en wordt een heuse slowburner. Hamilton komt langzaam maar zeker dichterbij aan onze Max. Die laatste voelt de bui al hangen en vraagt zijn team hoe snel Mercedes is op het rechte stuk…

Finish

Met vijf rondjes te gaan komt Hamilton tot op 1,5 seconden van Verstappen. Maar de ronde daarna wint hij niks. Heeft Max zijn banden dan voldoende gespaard om de aanval op te vangen? Heeft de Merc moeite met inhalen? Bottas komt ook weer aan niemand voorbij. Maar ja, dat is wel een geweldige vent.

Kimi Raikkonen zorgt nog even voor wat entertainment met een fraaie spin, maar het is Max die na de race kan spinnen als een voldane kater. Of, toch niet? Na even te blijven hangen komt HAM nu opeens wel tot 1,2, nee excuus, 1,1 seconden. De rondjes tikken af. In ronde 55 komt HAM kortstondig tot binnen een seconde. Maar op het rechte stuk heeft Max een klein slipstreampje van achterblijver Schumacher.

Diezelfde Mick blijft daarna echter net wat te lang voor de deur bij Max rijden. Dat zorgt ervoor dat Lewis nog dichterbij komt. Het is acht tienden op start-finish. Maar Max pakt een paarse eerste sector. Het is 1,1 seconden en geen DRS voor Lewis. Hij flikt het…Pfff…nagelbijtertje dit. Maar wel episch belangrijke punten dit voor het kampioenschap. Hamilton komt niet langszij zoals we wellicht verwacht hadden. In plaats daarvan staat Verstappen nu met twaalf punten bijna een halve racewinst voor.

Op gepaste afstand van het leidende duo komt Perez als derde over de meet. Leclerc is net als in Turkije de nummer vier. Ricciardo pakt na een dramatische race in Turkije opeens weer een P5. Bottas gaat in de slotfase toch nog voorbij aan Sainz en pakt P6. Norris was ietsje minder dan zijn teammaat dit weekend en wordt achtste, terwijl Yuki the rookie twee puntjes sprokkelt voor Alpha Tauri. Vettel pakt van achterop de grid het laatste beschikbare punt voor Aston Martin. Dat leek er lange tijd niet in te zitten voor team groen.

Terwijl Shaq nog even de beker komt brengen voor Max, kijken wij alweer uit naar de volgende race. Over twee weken gaan we verder in Maxico. Wordt Max dit jaar dan toch echt wereldkampioen?!?! #wachtmaaraf

Volledige uitslag Formule 1 Amerika 2021

VERSTAPPEN – Red Bull Hamilton – Mercedes Perez – Red Bull Leclerc – Ferrari Ricciardo – McLaren Bottas – Mercedes Sainz – Ferrari Norris – McLaren Tsunoda – Alpha Tauri Vettel – Aston Martin Giovinazzi – Alfa Romeo Stroll – Aston Martin Raikkonen – Alfa Romeo Russell – Williams Latifi – Williams Schumacher – Haas F1 Mazepin – Haas F1

DNF

Alonso – Alpine

Ocon – Alpine

Gasly – Alpha Tauri