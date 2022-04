Lewis Hamilton wil miljoenen in overname Chelsea steken

Lewis Hamilton is van alle markten thuis. Wie weet is hij straks ook mede-eigenaar van een voetbalclub.

Sir Lewis Hamilton is een drukbezet man. Naast een Mercedes-pet heeft hij nog een hoop andere petten op. Zo is hij teambaas van een Extreme E-team, eigenaar van een veganistisch restaurant en producer van een documentaire over Lewis Hamilton. Ook is hij actief als investeerder. Je moet wat met je geld.

Lewis investeerde eerder al in flitsbezorger Zapp, die ook in Nederland actief is. Nu staat hij op het punt een hele andere investering te doen. Hij wil namelijk flink geld steken in Chelsea, samen met onder andere Serene Williams.

Voor degenen die het voetbalnieuws niet op de voet volgen: Chelsea was in handen van de Russische oligarch Abramovitsj. Die doet de club echter van de hand in het licht van de recente ontwikkelingen.

Onder leiding van zakenman Martin Broughton heeft een groep investeerders nu een overnamebod uitgebracht. Tot deze investeerders behoort niemand minder dan Lewis Hamilton, zo weet Sky News te melden.

Hamilton zou zo’n 10 miljoen pond in hebben gelegd. Omgerekend is dat een kleine 12 miljoen euro. Serene Williams is ook bereid 10 miljoen pond te investeren. Hoeveel er in totaal geboden is op Chelsea is niet bekend.

Saillant detail: Hamilton is helemaal geen Chelsea-fan, maar een Arsenal-fan. Hij heeft zelfs een Arsenal-tattoo, in de vorm van een A op zijn ringvinger. Die kan hij dus niet makkelijk wegmoffelen als hij straks in een Chelsea-vergadering zit.

De overname is natuurlijk nog geen feit, want het gaat alleen nog om een bod. Maar Hamilton is dus bereid enkele miljoenen in Chelsea te steken. Wie weet mag hij zich straks mede-eigenaar van de club noemen.

Bron: Sky News