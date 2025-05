De BMW 5-Serie (E39) had zomaar minder fraai kunnen zijn

De BMW E39 bleek uiteindelijk extreem fraai te zijn. Maar voor hetzelfde geld was dat heel anders gelopen.

Er is altijd veel te doen dezer dagen rondom de styling van BMW’s. Ooit was dat heel anders. Je wist ongeveer wat je kon verwachten. Dubbele ronde koplampen, nieren, Hofmeistertje en verder strakke ingetogen lijnen met goede proporties. Het was verder alleen even afwachten hoe de designers er in de marge toch net weer iets anders en moderners van maakten.

Zo ging het ook bij de overgang van E34 naar E39. Feitelijk is het qua lijnvoering praktisch dezelfde auto. Alleen is de E39 wat ronder, geheel in stijl met de gewoonte in de jaren ’90. Je mist de L-vormige achterlichten. Voor de rest zijn alle BMW styling cues die je verwacht aanwezig. Al zitten de koplampen dan voor het eerst ‘achter glas’. Het was ook wel logisch allemaal. De E34 van de hand van Ercole Spada was en is immers de mooiste 5-Serie ooit. Waarom iets veranderen dat zo geslaagd is…

Toch had het heel anders kunnen lopen, zo blijkt uit schetsen van Joji Nagashima, die uiteindelijk letterlijk en figuurlijk tekende voor de E39. In zijn eerste schetsen uit 1989, zien we een heel andere auto. Wel met de koplampen ‘achter glas’, maar verder helemaal niet herkenbaar als de uiteindelijke nineties Fünfer. De eerste schetsen van Joji hebben wat weg van de Lexus GS300 uit die tijd. Ook de achterkant doet was ‘Aziatisch’ aan. Weliswaar zijn er L-vormige achterlichten. Doch omdat die elkaar raken loopt er een continue lichtbalk over de kont. Dezer dagen weer heel modern, zou je kunnen zeggen.

Een Hofmeister-knik is er ook niet echt, hooguit in een zeer rudimentaire vorm. Deze auto had net zo goed een Buick of Honda kunnen zijn. Het eindproduct was echter wel typisch BMW. Geinig genoeg was het een van de eerste grote beslissingen van de vaak verguisde Chris Bangle om Joji de leiding te geven over het design van de nieuwe Vijf begin jaren ’90. Zou Chris misschien gedacht hebben dat Joji met een heel vernieuwend design zou komen op basis van de schetsen? Of heeft de Amerikaan juist gezorgd dat de auto toch een ’traditionele BMW’ werd en wordt hij onterecht neergezet als de boeman door BMW puristen?

Nagashima mocht na de epische E39 in ieder geval wel nog even blijven bij BMW. Later tekende hij nog de Z3 en de E90 3-Serie. Wij zijn in ieder geval blij dat de E39 uiteindelijk zo fraai is geworden. Koop dan?