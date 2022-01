Verstappen Transporter haalt maar liefst 191 km/u

Met deze Verstappen Transporter maak je een statement bij de betere bouwmarkt.

Er zijn Max-fans en er zijn Max-fans. De ware Verstappen sprong van de bank als Ons Jos in een Arrows Supertec in Canada laat zien dat hij een uitstekende coureur is en zelfs Jarno Trulli in de superieure Jordan kon verschalken. Of met een Arrows-Asiatech eventjes van P18 naar P6 flitst in een paar bochten tijdens de GP van Maleisië in 2001.

Maar er zijn ook Verstappen-fans sinds Max het heel erg goed doet. Als De Graafschap-supporter is dat voor ondergetekende heel erg herkenbaar. De Vijverberg (het stadion) zit altijd net iets voller als de superboeren in de Eredivisie spelen.

Verstappen Transporter

Maar zo gek als deze Transporter wordt het in Doetinchem niet. Het is een exemplaar uit 2013 en staat te koop op – jawel – Marktplaats! De populaire bedrijfswagen van Volkswagen is een blauw exemplaar. Daardoor dacht de voormalig eigenaar: daar maken we een tribute-bus van.

De Verstappen Transporter is voorzien van stickers van bedrijven die Red Bull sponsoren. Altijd een beetje vreemd, de teamleden krijgen betaald om met die kleding rond te lopen. De fans daarentegen betalen grof geld om een shirt te kopen met daarop de namen van Rauch, Aston Martin en Tag Heuer. In dit geval betaal je een premium voor zo’n bus, terwijl je reclame maakt voor een ander. Dat moet je uiteraard niet doen met een bedrijfswagen.

Range Rover Sport-wielen

Enfin, het is wel een net exemplaar. De lichtmetalen velgen zijn weliswaar voorzien van VW-naafdopjes, maar het zijn geen VW-velgen. Gezien de maat lijken het Range Rover Sport ‘Stormer’-velgen, het wiel dat je standaard kreeg op de Supercharged-modellen van de RRS uit 2006. Sterker nog, de Range Stormer Concept uit 2004 had deze wielen al.

De motor is een 180 pk sterke 2.0 TDI, die volgens de advertentie goed is voor een topsnelheid van 191 km/u. Dat is absoluut niet verkeerd. Dan de prijs van dit rijdende toonbeeld van autocoureur-adoratie. De verkoper wil er echt heel erg graag 16.950 euro (excl. btw) voor hebben. Dat lijkt veel geld voor de Verstappen Transporter, maar de kilometerstand valt met 135.566 km heel erg mee. De advertentie van de bus kun je hier bekijken!