500 pk sterke GR Yaris nu ook een dingetje

Wat je moet met een 500 pk sterke GR Yaris? Geen idee. Maar het is wel leuk!

De Toyota GR Yaris is zo’n auto die doet denken aan de homologatie-specials van weleer. Denk aan de Mitsubishi Evo, Impreza WRX, Delta Integrale, Escort RS Cosworth en de iets minder bekende Nissan Sunny GTI-R. Toyota doet met de Yaris ook mee aan het WRC en heeft dus een straatversie van de rallyauto. Althans, dat is geen onlogische aanname.

De nieuwe Ford Puma Hybrid Rally-auto werd gisteren onthuld. Vandaag hebben we de 500 pk sterke GR Yaris voor je. Het is de auto waarmee Gazoo Racing deel gaat nemen aan het Rally1-kampioenschap.

500 pk sterke GR Yaris (stiekem geen Yaris)

Net als de Ford Puma an gisteren ziet de auto eruit als een Yaris, maar heeft het niets met de GR Yaris te maken. Het is een spaceframe chassis met daaroverheen een koetswerk dat lijkt op een Yaris. Onder de kap ligt een 1.6 viercilinder (de GR Yaris heeft een driecilinder) met 360 pk en elektrische motor, waardoor het systeemvermogen uitkomt op 500 pk. Precies zoals in de titel staat.

Net zoals de Puma van gisteren is deze 500 pk sterke GR Yaris voorzien van een eenvoudigere setup qua differentiëlen. Het tussendiff is vanaf 2022 niet meer toegestaan. De transmissie is nu een eenvoudige vijfbak.

Coureurs

Ook de coureurs en navigators voor 2022 zijn bekend voor het Gazoo Racing team. In vergelijking met het voorgaande jaar hebben ze één extra auto:

Sebastian Ogies & Benjamin Veillas

Elfyn Evans & Scott Martin

Kalle Rovanperä & Jonne Halttune

Takamoto Katsuta & Aaron Johnston

Voor nu is het alleen eventjes wachten op de Hyundia i20 N volgens de Rally1-reglementen. Vorig jaar won Toyota het kampioenschap dat nu uit slechts drie merken bestaat en dus geen link meer heeft met de straatauto’s. De nieuwe 500 pk sterke GR Yaris maakt zijn debuut dit weekend tijdens de Rally van Monte Carlo.

