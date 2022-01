BMW Alpina B3 Touring rijtest: beter dan M3 Touring?

Wie de styling van de op stapel staande BMW M3 Touring te extreem vindt, kan zijn hart ophalen met deze BMW Alpina B3 Touring. Dit gekke apparaat loopt 300 km/u!

Voor de liefhebbers

BMW Alpina. Het blijft natuurlijk een bijzonder iets. Alleen de liefhebbers zullen het kennen, de leek ziet gewoon een BMW met andere wielen en wat andere bumpers. Alpina is veel meer dan een BMW met alleen wat andere styling. De fabrikant – want dat is Alpina officieel – ontfermt zich naast cosmetische aspecten van een auto ook over de hardware en software. Het heeft zelfs zijn eigen ontwikkelingsprogramma’s.

Assemblagelijn van BMW

In principe loopt elke Alpina van dezelfde productieband als elke andere BMW. Deze BMW Alpina B3 Touring ziet dus tussen andere normale 3 Series het levenslicht. Alpina reserveert productieplaatsen op de assemblagelijn van BMW en levert zelfs alle componenten aan, zodat zaken als de aandrijflijn, remmerij en chassiscomponenten direct geïnstalleerd kunnen worden.

Buchloe

Op het hoofdkwartier van Alpina zelf – te vinden in het Duitse Buchloe – vindt de finishing touch plaats. Pas daarna mag een Alpina richting de koper of dealer. Alpina produceert ongeveer 1.500 tot 2.000 auto’s per jaar. Die modellen worden door ongeveer 300 mensen van top tot teen gemaakt.

Alpina B3 Touring

Feitelijk is Alpina een veredelaar van BMW’s, zoals Brabus dat is van Mercedes-Benz. Alpina heeft een compleet modellenprogramma, waarvan de B3 Touring, B5 Touring en XB7 verreweg het populairst zijn. In Nederland zijn de Touring-modellen het meest geliefd. In dat opzicht vormt deze Alpina B3 Touring de ‘instapper’.

Welnu: met een prijskaartje vanaf 152.465 euro is een nieuwe Alpina B3 Touring echt geen koopje (bijna 47 mille is BPM overigens…)

M3 Touring in aantocht

Hoewel een Alpina B3 Touring wellicht niet relevant lijkt om te testen, is juist het tegenovergestelde waar. BMW M heeft namelijk aangekondigd met een heuse M3 Touring te komen. Die staat voor 2022 op stapel. Kijk, now we’re talking. Dan rest de vraag of je moet kiezen tussen deze Alpina of toch een M3 Touring.

Bevertanden of nierengrille?

Stel je zelf eerst even deze vraag: zie je liever ‘bevertanden’ of toch liever de meer traditionele nierengrille van BMW? Hebben de nieren je voorkeur, dan valt die M3 Touring eigenlijk al af.

Die krijgt namelijk net als de M3 Sedan en M4 Coupe de forse luchtopeningen in de neus. De BMW Alpina B3 Touring vormt het meer ingetogen alternatief, maar doet qua prestaties nauwelijks onder voor de M3 Touring.

Ook in B3 een M3-motor

Specificaties van die BMW M3 Touring zijn nog niet bekend overigens, maar wij rekenen sowieso op 480 pk voor de basisversie en 510 pk voor de Competition-variant, gebaseerd op de line-up van de M3 Sedan. Dan kan deze Alpina uitstekend meekomen.

Deze auto is namelijk voorzien van dezelfde 3,0-liter zes-in-lijn benzinemotor met dubbele turbo’s die je ook in de M3 aantreft.

462 pk en 700 Nm voor BMW Alpina B3

Er is alleen wel een verschil. Alpina monteert kleinere turbo’s. Turbo’s uit Nederland notabene. Het Nederlandse bedrijf Tachyon uit Soest is verantwoordelijk voor de productie van de kleinere turbo’s voor de B3 Touring. Het resultaat is een motorvermogen van 462 pk in combinatie met een stevige 700 Nm aan koppel. Ter vergelijking: een M3 Competition heeft maximaal 650 Nm.

Hier is de Alpina dus in het voordeel. De koppelcurve van de Alpina is er eentje om in te lijsten: tussen 2.500 en 4.500 toeren per minuut is die volledig vlak waardoor je over een breed toerenbereik 700 Nm tot je beschikking hebt. Dit gekke apparaat blijft trekken, in-druk-wek-kend!

Sprintcijfers B3 Alpina Touring

De sprintcijfers zijn ook uitstekend. De 0-100-tijd bedraagt slechts 3,9 seconden en de 0-200-sprint is na 13,9 seconden een feit. De topsnelheid komt uit op 300 km/u. Een M3 Sedan haalt standaard 250 km/u. Met een M Driver’s Pack (optioneel) verhoog je de topsnelheid van 250 naar 290 km/u. Op de Autobahn rijdt deze B3 Touring je uiteindelijk dus gewoon kwijt.

Valt toch op

Je verwacht het misschien niet, maar deze B3 Touring in Saphirschwarz valt toch op in het verkeer. Ondanks de wat ingetogen kleur – voor mij is Alpina Grün II de kleur die je moet hebben – weet deze auto toch wat nekken te laten draaien.

Zoals gezegd wordt deze auto alleen door de echte liefhebbers opgemerkt. Die weten dat je met dik 460 pk op pad bent en dat je eigenlijk iedereen te snel af bent, ondanks de ingetogen styling.



















20-inch Classic-wielen

Nou ja, ingetogen. De Alpina Classic-wielen in maatje 20-inch (2.280 euro) zijn wel in your face. En ook de frontsplitter met Alpina-opdruk maakt indruk. De oplettende kijker heeft vast ook wel het kleine spoilertje opgemerkt, boven de voorruit.

Die zit daar met goede reden. Zoals gezegd doet Alpina opvallend veel ontwikkelingswerk. Ze testen auto’s op hoge snelheid en passen daar alles op aan.

Vaarwel panoramadak

BMW heeft met een 3 Serie Touring nooit 300 km/u aangetikt, simpelweg omdat de fabrikant geen modellen levert die dat kunnen halen. Bij Alpina is dat anders. Van Alpina moet een 3 Serie Touring wel 300 km/u kunnen halen.

Tijdens de ontwikkeling werd de B3 Touring op die snelheden getest, alleen vond het panoramadak dat geen pretje. Die vloog van het dak. Oeps! Vandaar dat kleine spoilertje boven de voorruit. Die moet dat voorkomen. Wel zo prettig toch, dat Alpina dat voor jou alvast heeft getest?

Waar zijn de schakelflippers?

Is het dan alleen maar Hosanna in de hoge? Nee, want opmerkelijk genoeg heeft Alpina schakelflippers vervangen door piepkleine drukknopjes achter het stuur, die ook nog verstopt zitten onder twee bulten op het stuurwiel. Niet fijn. Je voelt je al snel gedwongen om het pookje te gebruiken om handmatig te schakelen. Alpina levert overigens wel schakelflippers, maar die zitten niet in deze auto.

Comfortabel of te extreem?

De Alpina B3 Touring is een alleskunner. Het is een kilometervreter die op de Nederlandse snelwegen met een gangetje van 100 km/u 1 op 13 verbruikt. Dat is keurig! Maar het is ook een auto die je bij z’n nekvel kunt grijpen. Wat een kanon.

En ondanks het toch vrij forse gewicht van 1.940 kilogram voelt deze Alpina heel lichtvoetig aan. Het motorgeluid is niet te vergelijken met dat van een M3. Deze Alpina klinkt mechanischer en daardoor mooier.

BMW Alpina B3 is multitalent

Uiteraard zijn er diverse rijmodi, te weten Comfort, Comfort Plus (uniek voor Alpina), Sport en Sport Plus. In de Individual-stand kun je zelf bepalen hoe zaken als motorrespons, schakelsnelheid en stuurzwaarte afgesteld zijn.

Opvallend is hoe groot het verschil tussen Comfort Plus en Sport Plus is. Een wereld van verschil. Totaal andere demping, totaal andere beleving. Dat maakt van deze B3 Touring een multitalent.

Blauw en groen

In het interieur heeft Alpina alles uit de kast gehaald om te zorgen dat je vanuit elke hoek een Alpina-logo ziet. Op het stuurwiel, het digitale instrumentarium (nu met blauw-groen-thema), op de sierstrip op het dashboard, op de stoelen, de instaplijsten, de sleutel en ga zo maar door. Alpina everywhere. Leuk ook dat het stuurwiel blauwe en groene stiksels heeft. Het zijn vooral de kleine details die het verschil maken.

Interieur van BMW 3 Serie

Feit is wel dat je nog altijd in het interieur van een 3 Serie zit. Dat betekent dat sommige componenten keurig zijn afgewerkt en andere delen van hard plastic zijn gemaakt. Valt mee te leven, maar je betaalt wel een stevig bedrag natuurlijk. Dus hier mogen we kritisch op zijn.

Conclusie

Het eindbedrag wordt in Nederland sterk bepaald door BPM. In Duitsland kost deze auto je onder de streep 99.820 euro. In Nederland is er nog sprake van een hele bak BPM. Bijna 50.000 euro aan BPM draag je af bij het bestellen van deze B3 Touring. Juist die prijs is de achilleshiel van Alpina. Een BMW M3 Touring zal richting 130.000 euro gaan. Dan rest de vraag of je voor dat prijsverschil van 20.000 euro kunt leven met iets grotere neusgaten.

BMW Alpina B3 Touring AWD