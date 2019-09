Verstappen: “Volgens mij doe ik niks fout bij starts”

Doch waarom gaat het dan mis?

Max Verstappen heeft eigenlijk alle skills die een F1 coureur kan hebben al getoond. Vanaf het begin bij Toro Rosso was zijn race pace al puik en liet hij mooie inhaalacties zien. Naar verloop van tijd is MV33 zich ook steeds beter gaan kwalificeren in vergelijking met zijn teamgenoten. Tenslotte maakt onze landgenoot, ondanks dat het de laatste twee races weer een beetje misging, nog maar weinig domme fouten. De eerste seizoenshelft was in dat opzicht bijna perfect te noemen.

Als je dan toch kritiek wil hebben, dan is het dit seizoen het makkelijkst om te kijken naar de starts van races. In Oostenrijk en in Duitsland won Max weliswaar de race, maar niet nadat hij twee keer grafslecht startte. In die gevallen kostte het Max Emilian uiteindelijk niks, maar in Spa en Monza des te meer. Tegelijkertijd kunnen we ons de laatste keer dat Max een paar plekjes won bij de start al niet meer herinneren. Hoe komt dat toch zo? Max denkt dat het ligt de koppelafgifte van de Honda Power Unit bij lage toeren:

We know what the problem is, but it’s really hard to solve. Hopefully now with the new engine it will be a bit better. As soon as I release the clutch, that bit afterwards, we seemed to struggle a bit. I don’t think I’m doing anything wrong. It’s more about how the engine delivers the torque at low rpm.

Hoewel Max en Red Bull Racing blij zijn dat ze nu met Honda samenwerken, moet Max toegeven dat het probleem zich vorig jaar met de RB14 en Renault-power zich niet of minder voordeed:

If I had a bad start [vorig jaar], I wouldn’t lose position, and if I had a good start I would overtake someone. Now, if I have a good start, I keep my position, and if I have a bad start I lose one or two positions. That is the tricky bit, whereas last year if you had a little minor issue, it would still be fine, because we still had the traction. Somehow this year when I release the clutch we immediately sometimes get too much wheelspin.

Het zou kunnen dat de nieuwe, knoeperharde Pirelli’s voor dit jaar ook een rol spelen. Maar uiteindelijk mag dat natuurlijk niet als excuus gelden:

The tyres being cooler, maybe they play a part in that. Of course it’s not an excuse. Still I think we can do better.

Waarvan akte.