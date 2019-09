Zweedse RDW durft Trump te trolleren

Kijk maar uit stelletje Scandinaviërs, dadelijk doet hij nog een bod op jullie land.

Donald Trump is een man die vriend en vijand met elkaar verenigt. Tenminste, als zowel vriend en vijand geen fan zijn van Donald Trump. Maar goed, de vastgoedbons mag dan controversieel zijn, het blijft wel de leider van een land dat wij al Europese goegemeente als een oude bondgenoot beschouwen. Zodanig zelfs dat we onze eigen legers decennialang op een dieet hebben gestuurd, wetende dat het enorme wapengekletter van de Amerikanen gekkies en commies uit het Oosten toch wel neer zou slaan, mochten zij richting deze contreien willen oprukken.

Desalniettemin heeft de Zweedse staat er een stokje voor gestoken dat een van haar onderdanen rond ging rijden met een kentekenplaat waar ‘TRUMP’ op te lezen zou zijn. Volgens de Zweedse RDW zou deze gepersonaliseerde plaat namelijk ‘aanstootgevend’ zijn, zo bericht Associated Press. Misschien ligt Trump wat minder goed in Scandinavië nadat hij laatst een hilarisch bod op Groenland deed. Of nadat hij zich bemoeide met de rechtszaak omtrent rapper A$AP Rocky in Zweden. Of omdat Volvo dikke importheffingen moet betalen voor de in China gebouwde XC60jes.

Hoe dan ook, het blijft een opvallende move van de Zweden, die natuurlijk ook is opgevallen in Amerika. Inmiddels zijn ze dan ook teruggekrabbeld als Nico Rosberg na het uiten van licht kritische opmerkingen aan het adres van Max Verstappen. De autoriteiten claimen inmiddels dat de vanity plate niet is afgekeurd omdat die aanstootgevend zou zijn, maar puur omdat men alle politieke referenties op kentekenplaten wil vermijden. De aanvrager van de plaat vindt het allemaal wel best, volgens hem was de aanvraag namelijk toch gedaan in een dronken bui. Daarmee is de storm in een glas water weer voorbij. Tenminste, totdat iemand een foto maakt van die Zweedse plaat waar wel gewoon ‘OBAMA’ op staat…