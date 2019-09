Leclerc: “Les van Verstappen hielp me Hamilton verslaan”

De Monegask is in zijn nopjes met zijn zege.

Charles Leclerc won vandaag voor de tweede keer in evenzoveel weekends een Formule 1 race (verslag). Daarmee stoomde hij op tot de vierde plaats in het kampioenschap en staat hij nog maar drie puntjes achter Verstappen, die eerder dit jaar al twee keer won. De Hollander werd voor de zomerstop nog een kleine kans op het kampioenschap toegedicht, maar die hoop kan na een buit van vier punten uit twee wedstrijden definitief worden afgeschreven. Ondanks zijn twee zeges geldt voor LEC eigenlijk hetzelfde, vooral omdat er ook nog een paar circuits aankomen waar de Ferrari normaal gesproken niet goed zal zijn, zoals de volgende in Singapore. Vanuit hetzelfde schuitje moeten de twee jonge twintigers zodoende toezien hoe Lewis Hamilton in een speedboat richting zijn zesde titel cruiset.

Maar er zijn nog meer overeenkomsten tussen de twee gedoodverfde titelpretendenten van de toekomst. We schreven het vanmiddag al in het raceverslag: Leclerc lijkt zich een Verstappenesque rijstijl te hebben aangemeten. Met een beetje bruut geweld vocht hij de Mercedes van het lijf. Naar nu blijkt was dat een bewuste keuze van de Monegask, ingegeven door eerdere ervaringen dit jaar in Oostenrijk. Bij die race leek LEC ook af te stevenen op de zege, totdat hij in de slotfase hardhandig aan de kant gezet werd door…Max Verstappen. Leclerc heeft daarvan geleerd, zo zei hij vandaag na de race:

Since Austria it’s clear we can go a bit further in the way we defend and overtake and just the aggressiveness of us drivers. I believe that Austria helped me changed the approach and today it’s also thanks to this that I managed to win. It was obviously very on the limit but I’m happy to race like this.

Bij het incident in ronde 23 was Charles zich er naar eigen zeggen wel degelijk van bewust dat Hamilton vlak naast hem zat. Maar dat boeit hem niks:

I was aware on the radio I took a black/white flag for moving under braking. To be completely honest, I knew he was on the right, he braked a little bit early. It was probably on purpose because he didn’t want to try to go around the outside. I felt I left a car width. I haven’t seen the images but I’m pretty sure I left a car width. It’s good if we can race harder.

In het verleden hebben veel coureurs na een smadelijke nederlaag gezworen dat ze in de toekomst extra hard zullen knokken, maar slechts weinigen maken het waar. Of als ze het dan doen, dan is het vaak meteen potsierlijk en over-the-top. Het heeft toch een beetje te maken met de aard van het beestje. Leclerc echter lijkt dus echt een aan- en uitknop te hebben voor zijn innerlijke beest. We kijken er vast naar uit er meer van te zien. Of ben jij het eens met Mercedes dat Leclercs acties van vandaag er ‘net over’ waren?