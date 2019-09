Verstappen: “verwacht tijdens race geen problemen met Honda-motor”

Jinx hem nou niet!

Nog voordat het Formule 1-circus in Monza neerstreek, was Max Verstappen door de reglementen al buitenspel gezet. Vanwege het besluit van zijn team dit weekend zijn Honda-motor te upgraden naar de Spec 4-unit, moet hij op zondag achteraan beginnen. In de kwalificatie probeerde Max echter wel een representatief rondje te rijden, om uit te vinden waar de limiet ligt. Tevergeefs, want de krachtbron achterin zijn RB15 had er geen zin in.

Tijdens zijn snelle ronde aan het einde van Q1 weerklonk over de boordradio van Max Verstappen plotseling een angstaanjagend bericht: “Ah, no power!” Met deze treurige mededeling kreeg half Nederland een nare flashback terug naar de vele problemen tijdens de dagen van Renault. Volgens Verstappen is er echter geen reden tot paniek.

Na afloop van de kwalificatie laat Verstappen tegenover het officiële kanaal van Formule 1 weten dat hij geen problemen verwacht tijdens de Grand Prix van Italië. Het probleem lijkt zich enkel voor te doen tijdens de kwalificatie, waar het team andere motorstanden gebruikt dan in de race.

“I basically lost power, so I had to abort. It was not the same issue that we had at Spa, but it’s clearly of course not great. It shouldn’t happen in the race as it’s different power modes that you are using, so I’m quite confident that tomorrow it will all be fine.”

Ondanks het feit dat hij vandaag achteraan start en net een verse lading motorproblemen achter de kiezen heeft, blijft Verstappen optimistisch. Volgens de Nederlander gaat Honda nog altijd de goede kant op met de ontwikkeling van de motor. Mede hierom denkt Max dat een plek binnen de top vijf vandaag haalbaar is. Als het regent, dan zit er mogelijk zelfs meer in.