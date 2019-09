Verstappen en Hamilton blazen, Vlogger Rosberg valt om

Het gaat weer lekker in de wereld der Formule 1..

Sinds zijn “vertrek” uit de Formule 1 heeft Nico Rosberg niet stilgezeten. De eenmalig wereldkampioen is druk bezig met het opbouwen van zijn YouTube-carrière, een podcast en beunt bij als presentator voor verschillende sportzenders. Tegelijkertijd gebruikt hij de ettelijke beeldminuten om zijn ongezouten mening uit te sproeien.

In relatief korte tijd heeft Rosberg een behoorlijke “reputatie” weten op te bouwen als analyticus. Vooral over Verstappen, momenteel de meest spraakmakende coureur ter wereld, heeft de Duitser flink wat te zeggen. Zo beschreef hij Max eerder dit jaar als een “narcist“. Na afloop van de Grand Prix van België kreeg Verstappen wederom de volle laag van ‘Britney‘, toen hij na weer een slechte start contact maakte met Kimi Raikkonen en als gevolg uitviel met schade.

Het lijkt erop dat Rosbergs doel vjieuws te scoren iets naar zijn hoofd is gestegen. Veelal zijn de opmerkingen van Nico niet terecht of lijken ze zelfs opzettelijk tegen de draad in te gaan, enkel om maar controverse op te wekken – iets dat ook Verstappen deze week heeft opgemerkt. Max heeft Rosberg inmiddels omgedoopt tot de nieuwe Jacques Villeneuve – een ex-wereldkampioen die merkwaardige meningen uitkraamt om aandacht te krijgen. Volgens de Nederlandse Formule 1-ster is Rosberg tegenwoordig niet meer geloofwaardig.

Verstappen heeft flink bijval gekregen nadat hij zijn mening over Rosberg wereldkundig heeft gemaakt. Met name Lewis Hamilton, die bij Mercedes jarenlang korte metten maakte met Rosberg, kon zich wel vinden in de woorden van Max. Naar eigen zeggen lag hij in een deuk.

Blijkbaar heeft Nico Rosberg inmiddels eindelijk begrepen dat hij niet zomaar als een ‘internet troll’ te werk kan gaan. In een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal, waarin hij de kwalificatie van gisteren bespreekt, heeft hij aangegeven dat hij “zijn toon zal veranderen”, daar hij meer respect wil tonen voor zijn oud-collegae.

Rosberg denkt in de video terug aan zijn tijd in de Formule 1 en belicht dat hij het toen zelf ook enorm irritant vond wanneer zijn acties onder de loep werden genomen door oud-coureurs en experts. Rosberg zegt dat vooral David Coulthard destijds het zeer op hem had gemunt. Voorlopig zullen we dus een iets gematigde versie van Rosberg horen, wanneer hij zijn zegje wil doen over de sport.