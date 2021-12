Verstappen voorbij aan Schumacher, aldus Coronel

Er moet nog een hele hoop gebeuren voordat Verstappen voorbij kan gaan aan Schumacher. Maar uiteraard, Tom Coronel ziet het wel gebeuren.

In principe zou Max Verstappen nu met pensioen kunnen gaan. In vrij korte tijd is de meest succesvolle Nederlandse coureur aller tijden geworden. Daarnaast is hij nu ook wereldkampioen. Voor Nico Rosberg was dat destijds genoeg reden om te stoppen met de F1.

In het interview met Olav Mol geeft Verstappen aan dat dit het doel was en dat alles wat nu nog komt mooi is meegenomen. Maar gaat er nog heel veel bijkomen? Dat is natuurlijk afhankelijk van de auto en de concurrentie, uiteraard. Maar de rijderskwaliteiten van de Nederlander staan buiten kijf. In een iets minder snelle auto wist hij de meest succesvolle coureur aller tijden te verslaan #blessed #grateful.

Verstappen voorbij aan Schumacher

Dankzij de overwinning van Verstappen, zal Hamilton alsnog het record voor het aantal kampioenschappen moeten delen met Schumacher. Michael, uiteraard. Mick heeft nog eventjes te gaan. Volgens Tom Coronel is er geen twijfel over mogelijk, zo laat hij weten aan RacingNews365.

Sterker nog, Tom Coronel durft er ‘zijn huis op in te zetten’. Dat is overigens niet wat hij daadwerkelijk gedaan heeft. Gelukkig kan Coronel zijn stelling wel bijzetten met een paar boude statements. Zo geeft Tom aan dat Verstappen in alle klasses op F3 na waarin hij heeft geracet, kampioen is geworden.

Dat klopt weliswaar, maar Verstappen heeft niet zoveel raceklasses gedaan voordat hij in de F1 terecht kwam. Daarbij geldt het voor veel coureurs dat ze kampioen in de karts en lagere Formule-klasses worden voordat ze in de F1 terecht komen.

Enthousiaste puppy

Volgens Coronel komt het door de racestijl van Verstappen. Max is volgens de WTCR-coureur bijzonder slim én fel. Mede daardoor zou hij daardoor gewonnen hebben in een mindere auto.

Uiteraard wordt Tom Coronel wel eens verweten een bepaalde voorkeur te hebben qua coureur. Hij steekt deze dan ook niet onder stoelen of banken. Echter, laten we wel zijn: Tom Coronel zit er uiteindelijk zelden naast. Zelf het voorspellen van de GP van Abu Dhabi ging hem meesterlijk goed af. Dus zie Coronel als een soort overenthousiaste puppy met het inzicht van een medium.

Kortom, Tom zijn mening is duidelijk en zal waarschijnlijk uiteindelijk gaan kloppen. Maar wat denk jij? Gaat Verstappen nog een paar titels pakken in zijn carriere of kunnen we weer genieten van enkele jaren Mercedes-dominantie? Laat het antwoord weten, in de comments!