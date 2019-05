Verzamelaar is zijn one-ff Pagani Huayra BC beu

Een geweldig exemplaar van een bekende Amerikaanse autoverzamelaar.

Auto’s komen en auto’s gaan. Zo werkt dat meestal met verzamelaars die actief in de handel zitten. Je kunt, in het geval met auto’s, een garage wel uitbouwen en de collectie blijven uitbreiden, maar niet iedereen heeft daar zin in. Als de liefde voorbij is doe je er soms beter aan om gewoon de knoop door te hakken.

De relatie tussen Kris Singh en zijn Pagani Huayra BC Macchina Volante is voorbij. De Amerikaan kreeg de auto in 2017 geleverd. Na twee jaar is Singh van mening dat het wel mooi is geweest met de Pagani. De auto werd door Horacio Pagani en zijn team helemaal naar de smaak van de verzamelaar samengesteld.

De BC is gedeeltelijk gespoten in blauw. Voor een groot gedeelte is gekozen om het carbon niet te spuiten. Er zit een dakluchthapper op die is geïnspireerd op de Zonda Cinque en de gouden wielen doen denken aan de Zonda R. Het interieur kent een modieus patroontje, gecombineerd met blauwe accenten.

Singh reed de meeste kilometers met de auto uiteraard in de Verenigde Staten, maar met de Huayra is ook in Europa gereden. De hypercar werd bijvoorbeeld vorig jaar gespot in Genève, toen Singh in Zwitserland was voor de Autosalon.

Het is niet bekend wat de auto moet gaan kosten. Verwacht een vraagprijs van enkele miljoenen euro’s gezien de exclusiviteit van de one-off Huayra. De Pagani staat te koop bij een Amerikaanse dealer in Greenwich, Connecticut.