Boeteregen voor AB-lezer na kopiëren van kenteken

Een administratieve nachtmerrie die zijn weerga niet kent: een crimineel die het kenteken van je auto kopieert en allerlei overtredingen begaat.

Je moet er niet aan denken dat het je overkomt. Thuiskomen na een werkdag en wéér (onterecht) een paarse envelop op de deurmat. Het is een zaak die momenteel gaande is voor Autoblog-lezer Dave. De zaak ligt inmiddels bij politie en justitie, maar ondertussen gaat de crimineel ongestraft door.

Dave heeft medio februari een grijze Ford Focus ST Line gekocht. Het gaat hier om het nieuwste model. Er waren wat technische mankementen met de hatchback, waardoor het voertuig terug naar de garage moest. Vermoedelijk heeft de crimineel/criminelen hier toegeslagen. Het kenteken (XN-099-J) van de Focus is gekopieerd en zit nu ook op een andere Focus. De dief begaat de ene overtreding na de andere. De flitsboetes komen bij Dave thuis op de deurmat. De Autoblog-lezer heeft aangifte gedaan, maar de dief is tot op heden nog niet gepakt.

Het gekopieerde kenteken zit op een Focus ST van de vorige generatie. Dit zal voor justitie de zaak wat eenvoudiger maken, aangezien de uiterlijke verschillen tussen beide voertuigen behoorlijk duidelijk zijn.







De bovenste auto (Focus ST Line) is van Dave. De gebruikte auto van de crimineel (Focus ST) check je eronder en in de gallery

Sinds 23 april komen de boetes binnen. Het gaat hier met name om snelheidsovertredingen. De laatste boete dateert van 3 mei. Sommige boetes betreffen overtredingen van enkele kilometers per uur, maar er zijn ook twee boetes met snelheidsovertredingen van 55 en 77 km/u. Op 28 april is er tevens getankt zonder te betalen. Inmiddels loopt de schade in de duizenden euro’s.

Tot nu toe hebben alle overtredingen plaatsgevonden in de provincie Limburg. De meeste boetes werden geregistreerd in Heerlen en een enkele boete in de plaats Puth. Het is dus aannemelijk dat de Focus ST met het gekopieerde kenteken XN-099-J zich in de omgeving van Heerlen begeeft.

Het is te hopen voor Dave dat de politie de dief snel in de kraag zal vatten. Contacteer direct de politie bij het zien van een facelift Ford Focus ST (derde generatie) met het kenteken XN-099-J. Ga niet zelf de held uithangen en de dief confronteren. Dit is een zaak voor de politie.