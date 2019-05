Marechaussee mag niet op stap met 18 geleverde auto’s

Er is door Defensie een rijverbod ingesteld voor de recent geleverde voertuigen.

Zijn er net 18 gloednieuwe gepantserde marechausseevoertuigen geleverd, mag je er niet meer mee rijden. Het gaat hier om de Toyota Land Cruiser. Vorig jaar werd bekend dat Defensie Materieel Organisatie (DMO) had getekend voor deze aanbesteding.

Men heeft 24 exemplaren van de Land Cruiser besteld. De auto’s gaan naar de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart, Hoog Risico Beveiliging en Opleidings- en Trainingscentrum Rijden. Inmiddels zijn er dus 18 geleverd, maar Defensie heeft een rijverbod voor de Toyota’s ingesteld.

Zonder in detail te treden spreekt Defensie over veiligheidsproblemen met betrekking tot de auto’s. De afgelopen week werden deze problemen vastgesteld en zouden een veiligheidsrisico voor de inzittenden met zich meebrengen. Defensie heeft daarom besloten tot een rijverbod over te gaan.

Het is niet de eerste keer dat er mankementen zijn met de Toyota’s. Vorig jaar waren er ook al problemen ontdekt, al waren deze volgens Defensie relatief snel en simpel op te lossen. Dat is nu niet het geval. Toyota heeft Defensie laten weten de issues zo snel mogelijk te willen oplossen. Tot die tijd zal de Koninklijke Marechaussee gebruik maken van andere voertuigen. Er staan nog 6 Land Cruisers in bestelling. Of deze auto’s ook meteen gecheckt worden op mankementen is niet bekend.