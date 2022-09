Vet! De allereerste 4.000 pk Lamborghini 63 is er

En dan wel in het rijkste land ter wereld: Amerika. Daar is de Lamborghini 63 boot gespot.

Je hebt boten en boten, en dit is er één. Als je hiermee de haven in vaart ben je het alfa-mannetje. De Bokito van de jachthaven! Het is dé boot van de Italiaanse autobouwer: de Lamborghini 63. Nu is het snelle jacht dat gebouwd is door Tecnomar gespot in Miami. Dit weet Prestige Marine te melden, zij importeren namelijk het vaartuig naar Amerika.

Lamborghini 63 boot

De boot is een eerbetoon aan Lamborghini, het is een van de slechts 63 die ooit zullen worden gebouwd. Tamelijk uniek dus, wat de prijs alleen maar zal opdrijven. Het jacht waar we het nu over hebben is speciaal ontworpen voor de rijke eigenaar (kostprijs van het bootje: minimaal 3.5 miljoen euro). De klant is natuurlijk een autoliefhebber en zal aardig wat Lambo’s in zijn garage hebben staan. Samen met vrienden en familie heeft hij de samenstelling bedacht. Had ik maar zo’n vriend…

In opdracht van de moderne productiefaciliteit van de Italian Sea Group in de buurt van Sant’Agatha Bolognese, is het jacht ontworpen. Inspiratie kwam van de Lamborghini Sian FKP 37 en de jachtmaker verwerkte zeshoekige vormen en scherpe hoeken in het ontwerp. Het hardtop zonnescherm biedt natuurlijk bescherming tegen de zon in de zomer, terwijl het tegelijkertijd herinnert aan de daklijn van een supercar en zijn Y-vormige lichten die rechtstreeks van de Sian komen.

Snel

De aandrijving is niet bescheiden te noemen. Het zijn namelijk twee enorme MAN V12-motoren die 2.000 pk per stuk leveren. Even volgooien met brandstof kost dan ook aardig wat geld. Maar ach, een showboot als dit mag wat kosten.

De boot zelf is relatief licht. Dit komt doordat er veel koolstofvezel gebruikt is. Het gevaarte weegt 24 ton en is hiermee in staat een topsnelheid te halen van bijna 120 kilometer per uur. Dat is omgerekend 63 knopen, een leuke verwijzing naar het jaar waarin het automerk werd opgericht. Natuurlijk is de boot 63 voet lang en worden er 63 van gemaakt. En als ik 63 ben kan ik er een aanschaffen. Misschien. Wellicht.