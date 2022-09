Nederlands record Mazda MX-5 parade verbroken

Het Nederlands record van 683 Mazda MX-5’s in één parade is verbroken in Italië.

De Mazda MX-5 gemeenschap is hecht en heeft veel trouwe volgers. Dat bleek ook wel in 2013. Toen verzamelde er 683 voertuigen in Nederland. Dat was goed voor een officieel record. Nu is dit record verbroken, want negen jaar later hebben de organisatoren het voor elkaar gekregen om 707 MX-5’s bij elkaar te krijgen. Dat zijn er dus 24 meer dan in Nederland.

Record Mazda MX-5

De parade vond plaats op 18 september jongstleden en werd georganiseerd op het Modena Circuit en won daarmee de officiële Guinness World Records-titel. Het event werd georganiseerd door Mazda Italië. Auto’s vanuit heel Europa kwamen opdagen om de parade mee te maken en om het record te verbreken. Dat is dus gelukt.

We zien dat alle vier de generaties van de auto aanwezig waren in allerlei verschillende kleuren en uitvoeringen. Mazda noemde het niet, maar de parade markeerde ook het debuut van het Gorgona Cars NM Concept – een eerste generatie MX-5 omgebouwd tot een eenzitter speedster. Dit met een herzien chassis en een aandrijflijn uit de vierde generatie. Zo’n event met veel media aandacht heeft altijd wel iets speciaals om te laten zien, nu dus ook weer. Tijdens de dag waren er verschillende Mazda-activiteiten voor de deelnemers.

Guinness World Records

Het is een officieel record voor de Mazda MX-5 geworden. Er was dan ook een Guinness World Records-jurylid aanwezig om dit te checken. Aan het eind van de middag was het dan zover: is het record echt behaald? Dat was het geval.

Het was een bijzondere dag. Dit kwam tevens doordat er speciale gasten waren. Elisa Artioli was er onder andere, de kleindochter van voormalig Lotus- en Bugatti-eigenaar Romano Artioli, die een grote fan is van de Japanse roadster. Maar ook ingenieur Nobuhiro Yamamoto, die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de NC- en de ND-generaties, was in Italië van de partij.