Miljarden voor infrastructuur: hier gaat het naartoe

Lijkt veel geld en dat is ook zo. Wij weten waar de 12,9 miljard voor infrastructuur in 2023 naar toe gaat.

Meer wegen, betere wegen en veiligere wegen. Dat zijn zomaar drie dingen die wij graag zouden zien. Het is de vraag of de beleidsmakers dat ook vinden. Er is in ieder geval flink veel geld voor infrastructuur uitgetrokken, want er komt bijna € 13 miljard beschikbaar. Dit werd gisteren duidelijk tijdens Prinsjesdag.

12,9 miljard euro voor infrastructuur in 2023

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil Nederland ‘bereikbaar, veilig en leefbaar houden’. Nou, dat is fijn. Ik denk dat heel Nederland dat zou willen. Voor 2023 komt het eerder genoemde bedrag beschikbaar. Het zal besteed worden om snel en veilig naar je werk te kunnen gaan en het schoner maken van het wegverkeer door elektrische auto’s. Tevens zal fietsen gestimuleerd worden en dijken zullen een beurt krijgen zodat we geen natte voeten krijgen.

Concreet zal dit inhouden dat er financiële middelen geïnvesteerd zullen worden. Het meeste geld zal besteed worden aan de hieronder genoemde onderwerpen.

Veiligheid

En dan met name veiligheid op de weg. N-wegen zijn gevaarlijk(er). Daarom investeert minister Harbers € 25 miljoen om deze wegen aan te pakken. Ook na 2023 zal hiervoor geld zijn. In totaal wordt er € 200 miljoen voor vrijgemaakt tot 2026.

Onderhoud

Na een tijdje wordt alles ouder en slijt het. Helaas. Dus de wegen, vaarwegen en het spoor hebben onderhoud nodig. Hier gaat veel geld naar toe. Het komende jaar zal hier 4 miljard euro voor uitgetrokken worden. De verdeling is als volgt: € 1 miljard naar wegen, € 500 miljoen naar vaarwegen en € 500 miljoen naar waterbeheer (zoals dijken). Het meeste geld, namelijk € 2 miljard, gaat naar het spoor.

Bereikbaarheid van woningen

Naar huis kunnen komen zonder lange files is wel zo fijn. In Nederland is er sprake van woningnood en daarom zullen er nieuwe woonwijken verschijnen. Deze woonwijken moeten goed bereikbaar zijn en de infrastructuur moet hieraan voldoen. Hier komt €900 miljoen voor. Het geld zal worden besteed aan nieuwe wegen, het verbeteren van bestaande wegen, fietstunnels enzovoorts.

Milieutoezicht

Uit een onderzoek is gebleken dat het milieutoezicht beter kan. Dit om onze natuur te beschermen en onze gezondheid te verbeteren. Jaarlijks is hier € 18 miljoen voor. Hiermee komt er toezicht dat goed werkt en dat schade moet voorkomen. In plaats van achteraf moeten herstellen.