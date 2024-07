Vette vis valt uit lucht, sloopt Tesla

Een vis valt uit de lucht en sloopt een Tesla. Alles kan, in 2024.

Je kent het wel. Je rijdt over een fraaie laan gesierd door bomen. En opeens…bam! Een eikel op je voorruit. Voor mensen uit de Randstad: nee, nee, je hebt niet zojuist Timmerfrans geschept. Maar je weet wel, zo’n echt ding dat aan bomen hangt. Varkens eten ze graag op. Doch ze kunnen ook een sterretje in een ruit veroorzaken. Quelle horreur!

Nou kan je zoiets nog wel verwachten. Maar je moet wel erg veel pech hebben om een vis op je ruit te krijgen. Die dan ook nog het glas volledig kapot maakt. Precies dat gebeurde echter bij een Tesla geparkeerd in New Jersey. En dat kunnen we bewijzen dankzij de immer aanwezige camera’s in de Tesla.

Het zijn bizarre beelden. Uit het niets valt opeens een joekel van een vis omlaag. Het beest stuitert zichtbaar van de neus van de Tesla af. Samen met een aantal scherven. Toch lijkt het geen grap van extreem slechte smaak te zijn, noch een Youtube-stunt van de eigenaren. Jeff en Cynthia Levine wonen dichtbij de Navesink River en Sandy Hook Bay. De werkhypothese is dat een adelaar die in de achtertuin nestelt (hoe gaaf) de vis vlakbij huis heeft laten vallen.

In de buurt is al eerder de elektriciteit uitgevallen omdat er een vis op een transformator is gevallen. De lokale politie weet er wel raad mee. En steekt er uiteraard de draak mee door te refereren aan fameuze piraat Long John Silver:

If you have any information in this case please contact Detective John Silver who handles all of our fish cases. Politie New Jersey, afdeling geinponemerij

Waarvan akte. Ben jij een fan van een goede vis op zijn tijd? Of klinkt dit allemaal toch een beetje als een fishy verzekeringsfraude? Laat het weten, in de comments!