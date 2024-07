(Britse) Italiaan maakt wilde handgebaren naar Max Verstappen

Heimelijk geschoten videobeelden laten zien dat Italiaan Gianpiero Lambiase nog een appeltje te schillen had met Max Verstappen. Onze held incasseert de nodige wilde handgebaren.

Je kan niks meer doen dezer dagen zonder dat een of andere griezelige gluiperd je stiekem aan het controleren is. Dat geldt eens te meer als je onze held Max Verstappen bent. Hoge bomen vangen veel wind. Max Emilian ligt een beetje onder vuur door zijn acties in Hongarije. Daar kwam hij andermaal in aanraking met Lewis Hamilton op de baan. Daarnaast was hij weer als een havenarbeider aan het foeteren tegen zijn team over de radio.

Beide zaken zijn een week later natuurlijk nog steeds actueel. Er zijn nieuwe beelden van de aanvaring tussen Hamilton en Verstappen. Hoewel de wedstrijdleiding niemand de schuld gaf, zie je hier toch op de Hamilton wel degelijk instuurt op de langszeilende Max. De beelden zijn vertoond op F1TV doch helaas vind uw trouwe verslaggever ze nu niet ergens terug.

De andere kwestie was natuurlijk het geklaag op de radio. Red Bull heeft onze held naar verluidt ‘opgelegd’ om niet meer tot ’s avonds laat te gamen, zoals hij pleegt te doen. Max is uiteraard geen fan van deze betutteling en ontkent dat dergelijk kinderachtige controle aan de orde is. Toch blijkt uit een candid camera opname dat de drievoudig kampioen en zijn race engineer ‘GP’ Lambiase nog wat te bespreken hadden in Spa.

Il video trasmesso da SkySportF1 in attesa delle FP1 in merito a una conversazione tra Lambiase e @Max33Verstappen dopo quanto accaduto in gara a Budapest. Non è comunque certo che si stesse parlando dei team radio della gara magiara. #F1 #Verstappen #Lambiase #RedBull pic.twitter.com/maUIEKoQqS — RobertoF1 (@robertofunoat) July 26, 2024

Voor een truck staat de techneur wild gebarend een preek af te steken richting Max. Die het gelaten over zich heen laat komen en op enig moment er wel om lijkt te kunnen lachen. Uiteindelijk zal het allemaal natuurlijk wel loslopen. Max en GP hebben zoveel succes gehad, dat je een dergelijke relatie niet verandert totdat dat succes opdroogt.

In België was het tijdens VT1 overigens ook droog. En was Max veruit de snelste, zoals echte kenners al voorspeld hadden. Door een gridstraf zal hij wel mensen moeten inhalen zondag…Dus dat kan weer spannend worden.