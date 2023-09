PvdA-GL: minder gebruik privéauto en sneller rekeningrijden invoeren

Onze linkse vrienden van de PvdA-GL hebben hun verkiezingsprogramma gepubliceerd.

Goedemorgen mensen! We hebben er weer eentje, dit keer het concept verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. De twee partijen doen mee als één partij en hebben daarom gezamenlijk een verkiezingsprogramma geschreven.

Mobiliteit is een aanzienlijk onderdeel van het programma en richt zich met name op duurzaamheid. Niet verwonderlijk, omdat de klimaatpaus Frans Timmermans nu aan het roer staat. Kernpunt is:

Als we ons op een zo duurzaam mogelijke manier gaan verplaatsen, krijgen we daar veel voor terug: schone lucht, minder geluidsoverlast en meer biodiversiteit.

Wij hebben voor jou de belangrijkste punten eruit gehaald als automobilist.

Rekeningrijden

Waar het CDA tegen rekeningrijden op het platteland is, gaat de linkse combinatie vol gas op dit onderwerp. De PvdA-GL gaat de invoering van betalen naar gebruik voor automobilisten versneld invoeren. Dit omdat de vervuiler dan gaat betalen (meer betalen dan nu?) en dat vinden ze belangrijk. Maar de linkse jongens zijn sociaal met de mensen in de regio. Daar zijn ze afhankelijk van de auto en daarom zal daar een lager tarief komen.

Elektrische auto’s

Speerpuntje van de grote roerganger: het verbod op de verkoop van de brandstofauto in 2035. Vooruitlopend daarop zorgt de partij met fiscale en andere maatregelen dat er vanaf 2030 alleen nog maar elektrische voertuigen verkocht mogen worden. Dat is inclusief brommers en motoren. De leasesector moet in 2025 al helemaal elektrisch gaan.

Fiscale regelingen voor elektrisch rijden zullen alleen gericht zijn op lage en op middeninkomens. Mensen die hard gewerkt hebben en een steentje willen bijdragen moeten gestraft worden, niet worden beloond.

Slimmere mobiliteit

Autorijden is namelijk helemaal niet slim. Lopen, fietsen en het openbaar vervoer wel. Minder rijden in een privéauto dus, want hoe durf je! Die auto’s nemen ook nog eens veel publieke ruimte in beslag en dat moeten we toch niet willen. Op die ruimte kunnen we beter huizen bouwen of boompjes neerzetten. Hoe ze het privé bezit van de auto willen verkleinen, dat staat er niet. Maar meestal uit dit zich in het duurder maken.

Vrachtverkeer en leaseauto’s

De fiscale voordelen van leaseauto’s zullen verdwijnen, want betalen zal je. Om files te bestrijden wordt het vrachtverkeer zwaarder belast, zoals in Duitsland.

Oh ja, vergeet ik bijna dat voetgangers en fietsers voorrang krijgen in het verkeer op auto’s. Hoe ze al hun punten gaan betalen, dat staat niet in het programma. Maar goed, dat is wel bij meer politieke partijen het geval.

Even teruglezen hoe het zat bij de andere partijen? Dat kan:

Foto: witte Ioniq 6 aan de laadpaal, gespot door @michaelras