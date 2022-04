Vettel vraagt Verstappen gunst, Max vindt ’t prima

Vettel vraagt Verstappen om een brutale gunst. De Nederlander vindt ’t allemaal prima.

Sebastian Vettel kent vooralsnog geen gelukkige start dit seizoen. De eerste twee races moest hij missen vanwege corona. De derde race, de GP van Australië 2022 verliep desastreus met crashes en een uitvalbeurt.

Wat ons niet direct was opgevallen van het weekend, was dat Sebastian Vettel en Max Verstappen elkaar hebben gesproken. Nu is dat op zich niet vreemd. Maar, Vettel vroeg om een gunst bij Verstappen en dat staat ook nog eens op video. Het geeft een leuk inkijkje in de F1 (zonder dat overdreven gedramatiseerd wordt door Netflix…).

Vettel vraagt Verstappen gunst

Wat blijkt, Sebasistan Vettel vraagt aan Verstappen of hij helmen wilt wisselen. Een oplettende helm-ontwerper op Twitter (Jens Munser Designs) zag (en hoorde) de vraag voorbij komen.

Vettel vroeg: “If you’re happy at some point to i’d like swap helmets”. Waarop Verstappen antwoorde: “Yeah, sure. I Mean maybe a little bit later in the season. Because I’ll have a few more helmets.”

Wat lief! Deze bromance werd vastgelegd zonder dat de heren het waarschijnlijk doorhadden. Maakt verder allemaal niet uit, het is leuk om te zien hoe de heren daadwerkelijk met elkaar omgaan.

Connaisseur

Naast een verdienstelijk coureur (vier wereldtitels!) is Vettel een ware connaisseur. Hij kan zo alle F1-wereldkampioenen uit zijn mouw schudden. Ook heeft hij een grote verzameling Formule 1-curiosa van raceauto’s tot helmen van wereldkampioenen. Dus daar hoort die van Verstappen nu ook bij.

Dit siezoen is voor het eerst dat Vettel een Verstappen tegenkwam als wereldkampioen. Wellicht dat hij daarom vroeg om de helmen te wisselen. Beelden kun je hieronder bekijken:

Tot zover Autoblog Boulevard!

Via: Racingnews365.nl