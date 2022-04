Zoveel levert een McLaren F1 LM sleutelhouder op

Toegegeven, dit hebben we eigenlijk altijd al willen weten. Hoeveel krijg je nog voor een McLaren F1 LM sleutelhouder?

Bijzondere auto’s moeten bijzondere attributen hebben. En veel bijzonderder dan een McLaren F1 LM wordt het niet. De F1 LM is echter een jaren ’90 supercar die enkel en alleen functioneel was. Geen gekke details, op die centrale zitpositie na.

En dus nog iets, de McLaren F1 LM sleutelhouder. Dat was kennelijk iets heel bijzonders. Het is ons destijds ontgaan. Dat is niet vreemd, de auto is dusdanig zeldzaam dat de attributen dat óók zijn. Daarbij was Autoblog nog niet een dingetje bij de introductie van de LM.

McLaren F1 LM sleutelhouder

Van de McLaren F1 LM zijn er zes gebouwd. Die auto’s waren nog duurder dan reguliere F1. Een gedeelte was natuurlijk de extra moeite (en materialen) die erin gestoken waren.

Er zal ongetwijfeld een stukje marge bij hebben gezeten. Om te zorgen dat de zes klanten zich niet ‘bekocht’ voelen, had Ron Dennis een idee.

Dennis was toen CEO van Mclaren en wilde dat de vrij eenvoudige sleutel voorzien was van een speciale sleutelhouder.

In dit geval is het gemaakt van vier stukken koolstofvezel (voor de binnen en buitenkant voor de voor- en achterzijde). Dankzij kleine magneetjes kun je de sleutelhouder openen en sluiten.

Er zijn maar zeven van dit soort doosjes gemaakt. Zes voor elke McLaren F1 LM-eigenaar. Dan was er ook nog een prototype sleuteldoosje.

En die is verkocht voor… 6.501 euro. Daar heb je ook een setje BBS LM-velgen voor, om in de LM-sferen te blijven. Of zou jij de mooiste Golf GTI voor 6.501 euro opsporen?

De LM in ’t kort

Nog even kort over de McLaren F1 LM. Dat was een speciale oplage van zes exemplaren, eigenlijk 5 en een prototype.

De auto’s zijn gebouwd om het succes van de 24 Uur van Le Mans te vieren, waar er vijf LM’s aan de start verschenen. Ze eindigden op plaats 1, 3, 4, 13 en eentje viel uit na 77 ronden.

Het prototype is altijd eigendom van McLaren gebleven. Ron Dennis had ‘m aan Lewis Hamilton beloofd als hij een tweede wereldtitel voor McLaren zou binnenslepen. Daar zou ’t nooit van komen.

Van de vijf klantenauto’s, gingen er drie (!) naar de Sultan van Brunei. Hij is ook de enige die een afwijkende kleur heeft. Naast een Papaya Orange exemplaar heeft hij ook twee zwarte.

Met dank aan Koos voor de tip!

Videocredits: TheHorsePowerHunter via YouTube.