Uitslag Formule 1: Grand Prix van Australië 2022

G’day mate. Gooi wat shrimp op de Barbie en lees daarna wie de Grand Prix van Australië in 2022 gewonnen heeft.

Het is weer tijd voor een race in het land waar vrouwen gloeien en mannen plunderen. We hebben het enkele jaren moeten doen zonder een race in Albert Park, maar nu Corona eindelijk wat zwakker is geworden, kan het feest weer doorgaan. Voor de gelegenheid is de layout van het circuit hier en daar aangepast. Inhalen was namelijk verrassend lastig geworden de laatste jaren op het fraaie semi-stratencircuit.

Zodoende zouden we aanvankelijk vier DRS-zones krijgen, maar uiteindelijk is er daar toch weer eentje van geschrapt. Hopelijk zorgen de nieuwe auto’s ervoor dat we desalniettemin toch een plethora aan inhaalacties voorgeschoteld krijgen. Ook vooraan het veld bijvoorbeeld, want om te winnen zal onze held Max Verstappen minimaal één man voorbij moeten. Gisteren in de kwalificatie kwam MV1 namelijk niet verder dan P2, achter Charles Leclerc die zijn tweede pole in drie races greep. Voordeel voor Red Bull is echter dat Perez derde staat, terwijl Sainz slechts P9 heeft. Kan de Oostenrijkse brigade het twee-tegen-één voordeel vandaag uitspelen?

Start

Verstappen lijkt iets beter van zijn plek te komen dan Leclerc, maar het is niet voldoende. Een tikje wielspin lijkt de Nederlander te verslaan, waardoor de Monegask de leiding behoudt. Perez heeft eigenlijk nog een wat betere start dan Verstappen, maar ziet dat er geen ruimte voor hem is. De Mexicaan kiest voor een veilige approach van de eerste bocht, maar verliest daardoor een plekje aan de episch startende Hamilton. Het is nu dus LEC – VER – HAM – PER vooraan.

Ook Hamiltons teammaat Russell heeft een aardige start, in de zin dat hij eveneens voorbijgaat aan Norris. De Brit in de McLaren valt terug van P4 naar P6 en moet alle zeilen bijzetten om thuisheld Daniel Ricciardo van het lijf te vechten. Het kan echter nog erger, zo laat Carlos Sainz zien. Na zijn dramatische kwalificatie van gisteren, start Sainz net als landgenoot Alonso op de harde banden. Maar CS55 heeft wat Olav Mol een ‘poepstart’ zou noemen en wordt daarna ook nog voorbijgestoken door Mick Schumacher.

In de tweede ronde probeert Sainz een en ander recht te zetten, maar daarbij schiet hij ietwat amateuristisch de baan af. Carlos komt tot stilstand in de grindbak en komt daar vervolgens niet meer uit. Dat zorgt voor een virtual safetycar en daarna tot een heuse echte safetycar. Lance Vance Dance maakt hier gebruik van door te stoppen voor mediums en daarna weer te stoppen voor harde banden. De regelmatig crashende Canadees, kan daardoor nu in theorie de race uitrijden zonder verdere stops. Aston Martin moet iets als dit proberen teneinde een hopeloos weekend om te turnen in een resultaat.

In ronde 7 gaat het veld weer los. Verstappen zit Leclerc op de huid, maar Perez zit zich op te vreten achter Hamilton. Het duurt tot ronde tien voordat de Mexicaan voorbij komt aan de Britse kampioen. Checo heeft dan al bijna zeven seconden verloren op het leidende duo in drie rondjes. Mercedes heeft duidelijk de snelheid niet. Maar goed, dat wisten we al.

Daarbij moeten we overigens aantekenen dat Verstappen opeens ook flink wat tijd verliest op Leclerc. Een blik op de tijdsverschillen leert dat MV1 opeens bijna een seconde per ronde verliest op CL16. Dat is geen goed teken voor de oranje brillen onder ons. Ferrari voelt zich daarentegen comfortabel en vertelt Leclerc kalmpjes dat men voor Plan A plus vijf gaat.

Mid Race

In ronde 19 is Verstappen de eerste van de toppers die een pitstop maakt. Schrikbarend genoeg heeft hij op dat moment een achterstand van negen seconden op Leclerc. VER komt vlak voor de vechtende McLarens weer de baan op. En dan zien we het volgende slechte nieuws voor Red Bull. De Mercedes van Hamilton zit opeens weer in de staart van Perez! En het is niet dat de Mexicaan opeens ver terugvalt ten opzichte van onze held, maar de RB18 bijt kennelijk gewoon als een malle door rubber heen.

Na zijn pitstop komt Perez zelfs achter Hamilton terecht als die ook zijn eerste stop maakt. Checo plaatst dan echter een machtig mooie aanval buitenom Lakeside Drive. Hamilton probeert daarna te counteren, maar wordt daarbij verrast door Vettel. Niet omdat de Aston Martin op magische wijze opeens meedoet in het gevecht, maar omdat Vettel een Vetteleke doet, de achterkant van de Aston verliest en nog maar een keer de muur raakt. Aston Martin heeft een geweldig weekend in Australië, zoveel is zeker.

Het ongeluk zorgt voor de tweede safetycar van de wedstrijd. Dat zorgt ervoor dat Verstappen misschien toch nog een kansje krijgt, want Leclercs voordeel is daarmee natuurlijk weg. Achter de safetycar gaat het bijna fout voor Schumacher en Tsunoda, die elkaar door het harmonica-effect maar met de kleinst mogelijke marge missen. Russell heeft mazzel met de timing van zijn pitstop, die nu tijdens de safetycar kan plaatsvinden en schuift daarmee op naar P3.

Alonso, net als Sainz gestart op de harde compound banden, is nog helemaal niet gestopt en rijdt nu vierde, vlak voor Perez. Dat duurt echter niet lang, want nadat de safetycar afbuigt, verschalkt de Mexicaan in ronde 30 de Spanjaard. Een ronde later gaat ook Hamilton voorbij aan FA14. Het is eigenlijk een beetje gek dat Alonso niet gepit is…

En Verstappen en Leclerc dan? Wel, Verstappen probeerde het bij Leclerc toen het veld weer losgelaten werd, maar deed dat eigenlijk een stuk minder agro dan we van hem gewend zijn. Het lijkt er bijna op dat Verstappen berust in het feit dat de Ferrari gewoon te snel voor hem is. Verstappen moet zich wellicht zelfs een beetje zorgen maken over Perez. De Mexicaan gaat in ronde 36 voorbij aan Russell en kan dan op jacht naar onze landgenoot. Die laatste heeft op dat moment alweer vijf seconden achterstand op Leclerc.

En…opeens is die achterstand nog veel groter. Max Emilian valt namelijk voor de tweede keer in drie races uit met technische malheur. Red Bull had voor de race op beide auto’s al ‘de radiateurs’ verwisseld, maar Verstappens RB18 is duidelijk toch iets te heet geworden gezien de rook en vlammen die uit de staart komen. Het is dus officieel: Charles Leclerc wereldkampioen 2022!!1!

De stilstaande RB18 zorgt nu niet voor een safetycar, maar voor een virtual safetycar. Alonso en Magnussen kunnen dus eindelijk een stop maken en vervolgens een sprintje naar de finish trekken. Leclerc laat op de radio weten dat hij aan het eind van de race nog wel even de snelste ronde wil pakken. Alonso vraagt zich op de radio af waarom geweldige vent Bottas eigenlijk geen mensen inhaalt. Stroll is door zijn handige strategische move in het begin van de race de top-10 ingekropen en doet alles wat hij kan om daar te blijven. Dat lijkt echter helaas voor de enigmatische miljardairszoon een gevecht tegen de bierkaai te zijn.

Finish

Terwijl Leclerc met een voorsprong van dik twintig seconden op Perez naar de finish cruiset, wil hij weten of hij voor de snelste ronde kan gaan voordat hij verkeer tegenkomt. Het team laat hem echter weten dat ze de snelste ronde al in handen hebben en denken dat niemand die af kan pakken. Het is weer 2000 en Ferrari is uiterst dominant. Russell en Hamilton komen ondertussen nog vervaarlijk dicht in de buurt van Perez. In het niemandsland daarachter rijden de twee McLarens die de hele race dicht bij elkaar gebleven zijn.

Aan de staart van de top-10 zijn het spannende tijden voor Alexander Albon. De Britse Thai is de hele race nog niet gestopt en rijdt zevende. Als hij stopt, komt hij in de buurt van P10 weer de baan op. Scoort Albonio dan een puntje voor het geplaagde Williams team? Alonso en Magnussen doen dat in ieder geval niet. Gek genoeg is hun redelijk verse rubber er binnen de kortste keren aan gegaan. De nieuwe grote bandjes zijn duidelijk nog iets om te doorgronden voor verschillende teams.

Perez vraagt nog even aan zijn team of ze nog wakker zijn. Bij Ferrari zijn ze in ieder geval klaarwakker. Wat een machtsvertoon vandaag op deze baan. De Monegask moest toch nog even aan de bak om de snelste ronde zeker te stellen, omdat Alonso nog een keer nieuw rubber heeft gehaald. Het ziet er erg goed uit voor team rood. En met name voor Leclerc nu ook, daar Sainz erg veel punten misloopt.

Russell pakt zijn eerste podium voor Mercedes, met Hamilton vlak achter zich op P4. De kampioen klaagt nog even op de radio dat het team hem in een erg lastige positie heeft gemanoeuvreerd. Norris en Ricciardo slepen voor het eerst dit jaar een redelijke zak met punten binnen. Daarachter wordt een onzichtbare Ocon zevende, voor Bottas, Gasly en -jawel- Albon. Voor de anderen resteert niks meer dan het volgende keer opnieuw proberen. Dat zal dan moeten gebeuren in een kolkende menigte bestaande uit Tifosi, op het circuit van Imola.

Volledige uitslag Formule 1 Australië 2022