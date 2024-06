Via deze alternatieve bergpassen kom je toch in Italië

De route om de tunnel te mijden is weggespoeld, maar deze heerlijke bergpassen zijn prima alternatieven voor de Gotthard!

De klimaatverandering is aan. Onze nieuwe krullebol op klimaat zei het al tijdens de hoorzittingen voor het nieuwe kabinet: De klimaatverandering is aan de gang en we gaan een hele warme week tegemoet. Die warme week zit er inmiddels op en nu komt er vast weer een maand regen. Maar de extremen worden steeds groter.

Weten ze inmiddels in Zwitserland ook, want daar spoelde door noodweer vorige week een hele snelweg weg. Dus is iedereen en zijn moeder over de zeik, want die 8.000 passanten over de A13 van en naar Italië moeten nu ook allemaal door die Gotthard tunnel.

Alternatieven Gotthard voor liefhebbers

Nu is in het weekeinde en in de zomervakantie die tunnel al knetterdruk. Uren wachttijd zijn geen uitzondering. Dus buitelen de ANWB en andere websites over elkaar heen om alternatieve routes aan te dragen om toch van dat heerlijke Italiaanse leven te kunnen genieten. Dat laatste kan ik aanraden overigens.

Dan kan Autoblog natuurlijk niet achterblijven. Alleen zijn wij van mening dat voor de autoliefhebber de vakantie natuurlijk al begint vanaf het moment dat we onze motor starten. Dus mag die weg naar Italië zelf ook best wat genieten zijn. En als je anders toch drie uur moet wachten in de hitte voor een tunnel kun je net zo goed over een mooie bergpas rijden.

San Gottardo

Dit is een inkoppertje. Ik ga even voor de Italiaanse spelling, want dan kom je alvast in de sfeer. Je hoeft niet uren te wachten om 17 kilometer door het donker te kruipen als je er ook overheen kunt natuurlijk.

Het is een prachtige route en bovenop de berg is het ook nog eens gewoon mooi. Daarnaast krijg je twee bergpassen voor de prijs van één want je moet ook de Duivelsbrug over. Als alles doorrijdt kost het je een dik uur om eroverheen te gaan. Grote nadeel, je bent niet de enige die het bedenkt als het druk is bij de tunnel. Dus ook hier is het dan kruipen en aansluiten.

Fernpass / Brennerpass

De andere bekendste optie onder de alternatieven voor de Gotthard is omrijden via Oostenrijk. Ook dit is een drukke en populaire route en als je eenmaal in Italië bent is de Autostrada del Brennero ook behoorlijk druk en file gevoelig. Daarnaast is het in Italië vanaf de grens tot Modena verboden om in te halen als je met een aanhanger rijdt.

Maar goed als je vanaf Ulm naar beneden rijdt dan kom je bij Füssen Oostenrijk binnenrijden. Eerst lekker de Fernpass over en dan via de snelweg met de vlam in de pijp de Brenner over.

Voordelen: je gast over de Autobahn naar de grens, het vignet voor Oostenrijk kun je ook voor tien dagen aanschaffen, je betaalt niet voor je aanhanger en je blijft binnen de EU. Nadeel: het is omrijden t.o.v. Zwitserland, je betaalt los voor de Brennerpas, heel veel mensen doen het dus het is druk, geen uitdagende bergpassen om te rijden.

Simplonpas

Deze is minder bekend en daarom wellicht wel één van de betere alternatieven voor de Gotthard. Daarnaast kun je claimen dat je ook nog eens aan het milieu denkt. Die laatste leg ik uit.

Qua kilometers is deze best interessant, want dat scheelt weinig. In plaats van dat je bij Basel in Zwitserland linksaf naar Zürich rijdt, sla je rechtsaf naar Bern. Vervolgens volg je de borden borden Thun – Spiez – Kandersteg.

Dan komt het milieuvriendelijke gedeelte. Je rijdt je auto, al dan niet met sleurhut, de autotrein op. Dagelijks rijdt die trein duizenden auto’s door de Lötschbergtunnel. Als het druk is rijdt de trein iedere tien minuten en is er bijna geen wachttijd. Kost een paar tientjes, dat wel.

Aan de andere kant rij je naar Brig en dan lekker de Simplonpas over. Mooie route en een bergpas die goed te rijden is, ook met je woonwagen @michaelras! Geen zin in de pas? Ook hier rijdt een trein onder de berg door die je meteen naar Italië brengt, maar die rijdt een stuk minder vaak en moet je vooraf reserveren. Op dit moment is alles volgeboekt, er zijn meer mensen die alternatieven voor de Gotthard zoeken.

Interessant en minder bekend dus. En hoewel de reistijd volgens je navigatie langer is, rij je maar 35 kilometer meer ten opzichte van de gangbare route door de Gotthard. Als je verwacht daar uren stil te staan is dat het overwegen waard.

Sint Bernhardpas

Niet te verwarren met de San Bernardino die nu dus dicht is wegens weggespoelde weg. Ook deze pas bereik je via de westelijke route via Bern. Je komt wel op een hele andere plek Italië binnen, namelijk in de Aosta vallei, maar ook daar is de koffie erg goed.

Deze route is alleen begaanbaar van begin juni tot eind oktober. In de winter is de weg gesloten, het hoogste punt ligt op 2.400 meter hoogte. Vind je dat te hoog, dan kun je op 1.900 meter ook de Grote Sint Bernhardtunnel nemen natuurlijk.

Alternatieven Gotthard via Frankrijk

Je komt ook in de Aosta vallei uit als je alternatieve routes via Frankrijk bekijkt. Je kunt hier kiezen uit de Mont-Blanc tunnel en de Fréjus tunnel, die gericht is als je naar Turijn wil. Hier geen alternatieve bergpassen helaas, die zijn niet voor autoverkeer begaanbaar. De ingangen van de tunnels liggen wel op hoogte, dus de weg er naartoe geeft toch wat rijplezier. De tunnels zijn duur qua tol, al helpt het als je meteen een retourtje koopt.

Grootste nadelen hiervan zijn dat je via Frankrijk moet, al dan niet via de tolweg, en dat deze routes ook knetterdruk zijn in het hoogseizoen.

Via welke route je ook naar Italië reist, bedenk dat de weekeindes het allerdrukst zijn en dat ’s nachts rijden niet altijd een optie is. Passen en tunnels (zeker de Gotthard) zijn regelmatig gesloten tijdens de nacht. Check dat dus even goed voor vertrek.

Dit zijn een aantal alternatieve routes voor de liefhebber. Hebben jullie nog mooie rijdersroutes naar La Bella Italia in de aanbieding, laat het dan weten in de comments!