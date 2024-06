Mercedes investeert volle bak in de plofmotor!

Mercedes-Benz gaat weer meer geld investeren in verbrandingsmotoren ten koste van EV’s.

Eerder dit jaar liet het merk al weten de komst van zijn elektrische auto’s even uit te stellen. Dat betekent dat de Mercedes-Benz A-Klasse voorlopig nog niet gaat verdwijnen, maar kennelijk betekent dat nog meer.

CEO Ola Källenius laat namelijk weten dat het merk inmiddels er van overtuigd is dat de plofmotor nog tot ver in de jaren 2030 mee zal gaan. Hij geeft toe dat het merk alleen dit jaar al 14 miljard euro uitgeeft aan zijn personenauto divisie en dat de besteding van die gelden anders is geworden dan in eerste instantie bedacht.

Mercedes investeert in verbrandingsmotoren

De verkoop van elektrische auto’s valt nog wat tegen en de verwachtingen zijn te ambitieus en dan moet je handelen. Dus zijn de bestedingen en investeringen wat verschoven. Het merk met de ster geeft dus meer uit aan verbrandingsmotoren dan gepland.

In de praktijk blijkt er namelijk gewoon nog heel veel vraag naar de conventionele motoren. Voor de Mercedes-Benz S-Klasse geeft CEO Källenius zelfs aan dat het merk veel meer heeft geïnvesteerd in de modelupdate van de S met verbrandingsmotor dan ze normaal uitgeven aan een facelift.

Plofmotor op hoogste niveau

Het doel van Mercedes is namelijk om zijn conventionele aandrijflijnen op het allerhoogste technische niveau te brengen. Als Mercedes nu niet investeert in verbrandingsmotoren dan is het schluß voor zowel de benzine als de dieselmotor in 2027 of 2028.

Dan gaat de nieuwe Euro 7 regelgeving namelijk in en moeten de brandstofmotoren aan nieuwe emissieregels voldoen. Die toekomstige motoren zullen tot op zekere hoogte zeker ook geëlektrificeerd zijn, maar in combinatie met een verbrandingsmotor. Meer hybrides in de line-up dus.

Niet volledig elektrisch

Drie jaar geleden zei Mercedes nog dat plug-in hybrides en volledig elektrische auto’s tegen 2025 ongeveer 50 procent van de jaarlijkse verkopen zouden uitmaken. Op een gegeven moment zei het bedrijf zelfs dat het in 2030 volledig elektrisch zou worden in sommige landen “waar de marktomstandigheden dat toelaten.”

De realiteit blijkt anders en dus past Mercedes-Benz zijn doelstellingen aan. Tegen het eind van het decennium moeten nu plug-in hybrides en elektrische auto’s de helft van de verkopen voor hun rekening nemen en in 2040 moet het merk CO2 neutraal zijn.

Voorlopig kunnen we dus nog rekenen op ICE motoren voor de Mercedessen. Wij vinden dat in de basis vooralsnog goed nieuws!

Foto’s Mercedes-AMG GT Black Series via Autoblog Spots. Spotter: @rubenpriest