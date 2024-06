Overheid vindt CO2 kilometerrapportage zelf ook onzin

Vanaf 1 juli start de verplichte CO2-kilometerrapportage voor woon-werk en zakelijk verkeer, maar de overheid geeft zelf geen f*ck.

Vanaf 1 juli moeten alle bedrijven met meer dan honderd werknemers bij gaan houden hoeveel CO2 die werknemers uitstoten bij hun reizen. Woon-werk verkeer, maar ook de tripjes voor de baas zelf.

Een extra administratieve last. Het mooie is, als de administratie compleet is mogen de werkgevers de administratie doorgeven aan de overheid, die er vervolgens… niets mee gaat doen…

Controle CO2 kilometerrapportage onbekend

Het is namelijk compleet onbekend of en hoe de controle op de naleving van deze nieuwe uitvinding van de verantwoorde overheid moet gaan plaatsvinden. De 28 (!!!) omgevingsdiensten die belast zijn met het toezicht hebben daar zelf nog even niet over nagedacht.

Laat staan dat ze alle 28 hun neus dezelfde kant op hebben staan qua leidraad en eisenpakket. Ook laten de omgevingsdiensten weten dat ze geen idee hebben wat voor prioriteiten ze gaan stellen in hun toezicht. Oftewel, ze hebben geen haast en bouwen alvast een achterstand op.

Provincies en gemeentes bepalen

Zoals het de centrale overheid betaamd zijn de regels in Den Haag bedacht en wordt de uitvoering over de schutting gesmeten bij de lagere overheid. Die hebben het al druk zat met het regelen van asielopvang en het wegwerken van de wachtlijsten in de Jeugdzorg, dus dit staat niet bovenaan de lijst zeg maar.

De omgevingsdiensten geven aan dat die provincies en gemeentes juist de opdrachtgevers zijn die aan moeten geven wat de prioriteiten zijn. Kortom, die zijn er vooralsnog niet.

Sancties onbekend

De bedrijven moeten dus wel vanaf 1 juli gaan bijhouden hoe dat zit met die CO2 uitstoot per werknemer, maar hebben geen idee wat er met die informatie gebeurd. Ze storten het in een zwarte doos van de overheid en horen er daarna waarschijnlijk nooit meer iets van…

Het mooiste van het verhaal is nog dat als je als werkgever verzuimt de rapportages te doen of in te leveren, er niet bekend is wat de sancties zullen zijn. Op het niet voldoen aan de verplichting van de rapportage zijn op dit moment namelijk geen sancties verbonden. Oftewel de overheid vindt de regeling zelf ook gewoon onzin?