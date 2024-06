Blijf weg uit Zwitserland. Ik herhaal, blijf weg uit Zwitserland!

Normaal zou je van ondergetekende eerder een advies horen vooral naar Zwitserland te gaan. Maar nu kan je beter weg blijven uit Zwitserland.

En dan op deze zonnige (eindelijk) zondag nog een mededeling voor algemeen nut. Als het een beetje kan, is het wellicht handig om Zwitserland voorlopig even te vermijden als vakantiebestemming dan wel plek om doorheen te rijden op weg naar de vakantiebestemming. Het land wordt namelijk geteisterd door de extreme klimaatverandering die we tegenwoordig hebben dankzij dino’s als ondergetekende, die altijd maar vlees willen eten en benzine willen stoken.

Bergnatie

Door heftige regenval zijn modderstromen ontstaan die de infrastructuur van de extreem goed georganiseerde inflatieloze bergnatie buiten de EU lam heeft gelegd. De A13 is aan puin geslagen door een modderstroom en dat is ook slecht nieuws voor iedereen die van plan was via de Gotthard naar het Zuiden te reizen. De A13 is namelijk een alternatief voor de A2 waar de fameuze tunnel deel van uitmaakt. Dat alternatief is er nu dus niet meer (en dat kan kennelijk maanden duren), dus je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te beredeneren wat er met de verkeersdrukte op de A2 gebeurt.

Zermatt

Ook de populaire pleisterplaats Zermatt in Zwitserland zelf is helemaal afgesloten van verkeer. Zelfs de legendarisch betrouwbare treinen, rijden niet meer. Vanuit de laatste trein uit Zermatt (klinkt als een boek van Agatha Christie) werd video geschoten van woest water dat uit de oevers treedt en de bergen afdondert. Gevaarlijk is het ook: de autoriteiten zoeken nog naar minimaal drie vermisten. Onze reizende reporter @rubenpriest is inmiddels terug uit China en nu bij het meer van Genève om verslag te doen.

Südwind

Maar mocht je de 5-Serie Touring net volgepakt hebben met de zakken aardappels, is het handig om even te kijken of je niet de thrombus wordt in een verkeersinfarct. Omrijden kan via Oostenrijk, of via Basel naar het Noorden richting de grens bij Turijn. De Zwitsers zullen je dankbaar zijn, want die hebben momenteel iets anders om zich druk over te maken dan een Nederlander met een lekke band van de Knaus Südwind in de tunnel. Waarvan akte.