Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Italië 2023

Pakt Lance Stroll de pole position voor de Grand Prix van Italië in 2023?

Na een glorieuze overwinning van Max Verstappen in Nederland, is het circus een week later afgereisd naar Italië. In het laarsvormige land wordt steevast gescheurd op een sokvormig circuit. Het is altijd een bijzondere race, want Monza is het laatste echte ‘powercircuit’ op de kalender. De krachtsverhoudingen liggen er niet zelden net een beetje anders dan elders.

De Tifosi zullen hopen dat dat dit jaar ook zo is. Want Ferrari is op de meeste andere circuits namelijk nergens. Carlos Sainz kwam vorige week in Zandvoort tot de ontluisterende conclusie dat de SF-23 de zesde snelste auto van het veld was. Nu schatten coureurs hun auto’s altijd minder goed in dan ze zijn, daar hun eigen prestaties dan meer glans krijgen. Maar Sainz’ claim was niet eens geheel ongeloofwaardig.

In de vrije trainingen was team rood redelijk snel. Maar toch is de verwachting dat Verstappen gewoon de pole position pakt. Is dat ook hoe het zich ontvouwt, of hapert de machine een keer?

Q1

We zijn het al bijna weer vergeten, maar er is natuurlijk het ‘nieuwe’ format waarbij alle coureurs Q1 op hards moeten doen. In Hongarije leverde dat best wat reuring op. De Alfa’s bleken met name verrassend snel op de hards over een ronde. In Nederland viel dit in het water omdat de kwalificatie in vochtige omstandigheden werd verreden.

Na de eerste rondjes staat Albon op P1, voor Russell en Perez. Checo gaat daarna sneller, maar Verstappen is nóg sneller. Ocon en Norris zitten elkaar in de weg. De Fransman maakt daarna een uitstapje buiten de baan en geeft zichzelf extra werk. Stroll hangt ook rond in de onderste regionen van de tijdlijst. De Canadees heeft amper nog gereden dit weekend. In FP1 werd hij vervangen door Drugovich, in FP2 had de auto een probleem.

De Ferrari’s sluiten achter de Red Bulls aan als derde en vierde. Maar het verschil met de rode stieren is ruim drie tienden. Dat is best veel op dit circuit. Maar ja, het is beter dan de Alpines. Die staan namelijk met zijn tweeën plum last, zoals de Britten dan zeggen.

Het wordt ietsje beter voor team blauw-roze, maar niet veel beter. Gasly 17de, Ocon 18de. De Renault-tor achterin de auto lijkt andermaal tekort te komen op pure power. Zhou is 16de en wordt dus verslagen door Bottas. Magnussen en Stroll delen de laatste startrij. Voor beiden dus weer een matig resultaat. Hulkenberg maakt gehakt van Magnussen. Stroll heeft eigenlijk ook geen excuus om laatste te zijn met zijn Aston Martin, ondanks de gemiste tijd op de baan.

De Williamsen zijn wel snel. Albon tweede, Sargeant vijfde. Dat belooft wat voor team blauw in de race. Mits ze dit vast kunnen houden natuurlijk.

Q2

En dan de sessie op mediums. De Ferrari’s komen nog iets meer tot leven en Sainz gaat naar P1. Verstappen is marginaal langzamer. De Red Bull is veel sneller door de bochten, de Ferrari is snel op de rechte stukken. De Mercs hebben de pace niet. In de eerste sector, die bijna volledig volgas is, laten Russell en Hamilton al drie respectievelijk vier tienden liggen.

Hamilton staat na de eerste runs dan ook buiten de top-10. In de herhaling blijkt dat Perez hem een beetje in de weg zat. Maar HAM geeft tevens te kennen dat hij simpelweg de grip niet kan vinden. Iedereen gaat daarna nog een keer vrijwel gelijktijdig naar buiten voor een laatste poging.

Sargeant haalt het niet, Bottas ook niet en Hülkenberg eveneens niet. De Alpha Tauri’s leken redelijk snel in Q1, maar komen beiden net niet door Q2. Tsunoda is elfde, Lawson twaalfde. De Nieuw-Zeelander geeft een dikke tiende toe op de Japanner. Dat is best respectabel dus voor de rookie. Norris kruipt door het oog van de naald op P10. Het lijkt toch stiekem alsof het niet meer de rapste motoren zijn, die Merc-blokken.

Q3

Verstappen is de eerste man op de baan. Hij dipt een wiel in het gravel, maar houdt de klepel er vol op. De Nederlander rijdt een 1:20.6. Perez is langzamer. Maar Leclerc is sneller! De Monegask gaat naar P1, maar wordt daarna afgetroefd door teammaat Sainz. De Spanjaard lijkt stiekem al het hele weekend iets sneller dan zijn doorgaans erg snelle teammaat uit Monaco.

De herhaling laat zien dat Verstappen toch echt wel een momentje had. Er zit dus nog meer in het vat, maar dan moet VER dat er wel uithalen. Russell en Albon nestelen zich nog voor Perez op P4 en P5. Maar er is nog ruimte voor een tweede poging, uiteraard.

Leclerc gaat naar paars, Verstappen gaat naar groen en paars, en Sainz gaat naar groen en paars. Dit wordt heel erg spannend. Leclerc verbetert zichzelf en gaat naar pole. Maar dan komt Verstappen. Toch is de Nederlander weer sneller. Sainz dan? Zal wel niet? Jawel! De Spanjaard pakt ‘m met dertien duizendsten van een seconde. The crowd goes wild.

Russell sluit aan op P4, Perez wordt vijfde. Albon, Piastri, Hamilton, Norris en Alonso maken de top-10 compleet.