450 pk in een Polo?! De ziekste VW Polo R WRC van Nederland #MijnAuto

In deze video duikt Martijn in de auto van John. Een écht zeldzame machine: een Volkswagen Polo R WRC.

Nummer 341 van slechts 2500 ooit gebouwd, en één van de tien in Nederland. Wat ooit begon als een compacte hot hatch is nu een 450 pk monster op ethanol, met een motorblok gebouwd voor maar liefst 600 pk.

De eigenaar vertelt hoe deze bescheiden Polo veranderde in een technisch meesterwerk: van versterkt motorblok en grotere turbo tot een volledig aangepast Öhlins-onderstel, Recaro-stoelen en zelfs ethanolfleshouders geïntegreerd in de rolbeugel. Elk detail klopt – van velgen tot bekleding. De acceleratie van 100-200 km/u in zes seconden is pure waanzin.

Maar ondanks dat brute vermogen blijft de auto bestuurbaar, strak en functioneel – een zeldzame combinatie bij extreme tuning. Toch is dit geen showauto: hij wordt écht gereden. Op toertochten, meets en zelfs op de snelweg. Een auto die respect afdwingt, adrenaline losmaakt en bewijst dat passie, precisie en doorzettingsvermogen samen iets unieks kunnen bouwen. Aan het eind blijft één ding duidelijk: dit project is nooit “af” – maar het is wél een van de meest complete, straatlegale Polo’s ooit gebouwd.