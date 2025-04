Volkswagen brengt Harlekin terug met blubberdikke Polo!

De kleurrijke keurstelling maakt een comeback.

Volkswagen schenkt veel aandacht aan de vijftigste verjaardag van de Polo. Bijna wekelijks krijgen we een persbericht van VW met wéér een oninteressant verhaal uit het verleden van de Polo. Wanneer komt er eindelijk een speciale uitvoering, zoals een nieuwe Polo R WRC als concurrent voor de GR Yaris?

Daarvoor zou de Polo R World Rallycross als voorbeeld kunnen gelden. Voor nog wat extra nostalgiepunten kan Volkswagen er de te gekke Harlekin-kleurstelling op plakken. Heel moeilijk hoeft dat niet te zijn, want het goede voorbeeld is er al.

Volkswagen UK heeft een replica van de rally-Polo uit 2018 genomen. Met het echte exemplaar won Johan Kristoffersson elf van de twaalf races in het FIA WRX-kampioenschap. Een showauto van die auto dient als basis voor een ”verjaardagspak” van de Polo.

Harlekin gekozen door fans

Ziet dat er niet ongelofelijk cool uit? Volgers van VW UK konden via social media stemmen op de verjaardagslivery. Het zou altijd een Harlekin-kleurschema worden, maar de fans kozen uiteindelijk voor deze jaren ’80 popart-achtige stijl met de originele Harlekin-kleuren: Chagallblau, Flashrot, Ginstergelb en Pistazie.

De bekendmaking vond plaats bij een Brits auto-evenement genaamd Bicester Motion. Bezoekers van dit event zagen er nog eens vier Polo’s uit de 50-jarige geschiedenis. Volkswagen nam een Polo van de eerste en tweede generatie mee en zette er een Polo Black Edition en GTI van de huidige generatie naast. Het grootste verschil? De grootte.

De nieuwe Polo Harlekin komt in actie!

Leuk zo’n showauto, maar zoals ik al in de intro schetste: wat hebben we nou feitelijk aan al deze halve marketingstunts? Misschien dat de speciale Polo Harlekin wél nog nuttig gaat zijn. Mike Orford, het hoofd van de communicatie bij Volkswagen UK, zegt over de showauto: ”Wij kijken er echt naar uit om deze one-off livery in actie te zien later dit jaar wanneer het vieren van de verjaardag echt op gang komt.”

Waar en op wat voor manier de Polo R WRX in actie komt, vertelt Orford dan weer niet. Hmm. De beloofde échte vieringen van een halve eeuw VW Polo kan nog wel interessant worden. In de tussentijd: dik getunede VW Polo Harlekin kopen?

Bedankt voor de tip, Hans!