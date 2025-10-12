In dit aspect is de Renault Twingo E-Tech verrassend snel

Het volgende hoofdstuk van een elektrische goedkope auto van Renault is bijna hier met de Twingo en er is een reden dat dit al zo snel is.

Er ging een tijdje geleden een verhaal rond over de oorsprong van de Renault 5 E-Tech. Dat het merk helemaal niet van plan was om lekker retro te gaan doen, maar het eerste kleimodel van de R5 ‘per abuis’ gezien werd door CEO Luca de Meo. En die was fan, zo erg dat deze auto zo snel mogelijk in productie moest. Dat is gebeurd en het heeft Renault geen windeieren gelegd. Tot het punt dat ze nu een stapje verder gaan, want onder de R5 is nog ruimte. En die wordt opgevuld door een andere topper uit het verleden.

Renault Twingo E-Tech

Daar beginnen we steeds meer over te zien, maar de belangrijkste ‘feature’ is natuurlijk wederom het uiterlijk. Het hele uiterlijk en zelfs het gros van het interieur kijkt heel goed terug naar de oude Twingo, die met de kennis van nu iconisch gebleken is. Kijk, ergens zou je zeggen dat al dit retro-gedoe ervoor zorgt dat er geen progressie meer zit in de designtaal, maar daarvoor heeft Renault hun SUV’s en bijvoorbeeld de Clio. De elektrische modellen moeten je aandacht trekken door prima specs en je charmeren door leuke designs. En dat lukt aardig. Op basis van het concept van de Twingo komt een nagenoeg identieke productieversie en daar hebben we nu al zin in.

Snelheid

Maar eh, is dat niet gevoelsmatig nogal snel? De Renault 5 is nog maar net los of de Twingo is al voor te bestellen in oktober met een onthulling in november. Het betekent dat de Renault Twingo in totaal in 100 weken, net geen twee jaar, van plan naar productie gaat. En dat is, helemaal in de huidige tijd, erg snel. Sneller dan eigenlijk elke Renault ooit. Hoe doe je dat?

De eerste twee redenen zijn vrij simpel. Nou willen we niet bagatelliseren hoe makkelijk het werk van een designer is, maar ze hebben natuurlijk niet jaren marktonderzoek moeten doen over de vormgeving van de Twingo. Als je de voorganger leuk vindt, vindt je deze ook leuk. En dus hoef je niet helemaal vanaf de eerste potloodstreep te beginnen. Een tweede detail is dat de Twingo gebruik gaat maken van hetzelfde AmpR Small-platform als de R5, maar dan met licht gewijzigde specs. Die basis is al lang en breed in productie, dus het enige wat moet gebeuren is het nieuwe koetswerk van de Twingo prepareren. Daarnaast heeft Renault veel geïnvesteerd in het stroomlijnen van elk proces, om zo min mogelijk tijd te verliezen. Klinkt logisch, maar sommige merken zijn vastberaden om hun tijd ervoor te nemen.

Voordelen van snelheid

Waarom Renault niet? Omdat Renault wil profiteren van de snelle switch die je moet kunnen maken qua auto’s bouwen. Er bestaat een reële kans dat een auto achterhaald is al voor zijn onthulling als je er te lang over doet. In deze tijd dat (voornamelijk Chinese) automerken enorm snel kunnen groeien, moet je mee kunnen buigen. Volgens Cedric Combemorel, manager van technologie bij Renault tegen Autocar, zou de utopie zijn om per dag te kunnen besluiten wat er de dag erna gebouwd wordt. Dat is natuurlijk onmogelijk, maar een productieproces stroomlijnen naar minder dan twee jaar is al een hele stap. En een hele belangrijke, volgens Combemorel.

AI

Eén van de zaken waar Renault tijd wint is het efficiënt gebruiken van automatisering en dus AI. Maar Combemorel wil wel duidelijk hebben dat ChatGPT de Twingo niet heeft ontworpen. Dat zou namelijk kunnen als je het hebt over een design met historische knipogen, want vooral iets compleet nieuws verzinnen is nog een uitdaging wat betreft AI. Toch is de Twingo volledig met de hand en uit de geest van een designer ontstaan, want AI moet helpen, niet overnemen in dit geval. Zo kan bijvoorbeeld aerodynamica goed ingevuld worden door AI, zodat designers op basis daarvan het ontwerp weer kunnen aanpassen.

Kortom: veel in korte tijd, het kan dus wel. En dat is waarom de Twingo sneller verschijnt dan je wellicht dacht. Medio 2026 is de kans vrij groot dat je al een Twingo kan bemachtigen en hij gaat dus nog een prijsklasse onder de R5 zitten. Leuk!