Dit waren de bestverkochte auto’s per land in Europa in 2024

In Nederland konden we in 2024 niet genoeg krijgen van de Tesla Model Y, maar wat zijn eigenlijk in alle andere Europese landen de bestverkochte auto’s?

Het lukt, in tegenstelling tot een zeker Brits autoprogramma, niet elke dag om iets mee te delen over de Dacia Sandero. Niks ten nadele van de goedkope en recent opgefriste hatchback van het Roemeense merk, maar het toppunt van de auto-industrie is het ook niet.

Bestverkochte auto’s per land in Europa

Tenminste, zou je zeggen. We mogen het namelijk nog steeds de bestverkochte auto van Europa noemen. Ja, over het hele continent wordt er geen één auto zo veel verkocht als de Dacia Sandero. Ergens logisch, want Dacia scoort dankzij prima auto’s voor weinig geld. Een Sandero nieuw bemachtigen is dus niet te duur en voor veel mensen meer dan genoeg.

De Sandero stond het hele jaar bovenaan in 2024 en stevent in 2025 af op hetzelfde. Terwijl wij in Nederland niet perse op elke straathoek een Sandero zien staan, wat logisch is, want bij ons was het de Tesla Model Y die in 2024 als warme broodjes over te toonbank vloog. Sterker nog: de Sandero staat niet eens in de top 10. Hoe zit dat in andere landen? Wij probeerden alle Europese markten bij langs te gaan qua verkopen in 2024 (die van 2025 zijn veelal nog niet bekend) om te kijken wat er op nummer één staat. Hieronder het overzicht voor zover wij kunnen achterhalen, gesorteerd per auto en gemarkeerd waar deze het best verkocht wordt. Let op: dit zegt niet perse iets over de algehele populariteit van de auto in Europa, het zijn de statistieken per land.

BelGee X50

Wit-Rusland

Om mee te beginnen een… ja, wat is dit? In Wit-Rusland is de best verkochte auto een BelGee X50. Dat automerk ken je waarschijnlijk niet, omdat het enkel in Wit-Rusland wordt verkocht. BelGee staat voor BelAZ en Geely. Die laatste ken je als het moederbedrijf van onder meer Volvo en die eerste is een al lang bestaande fabrikant van zware machines uit Wit-Rusland (het Bel-gedeelte staat ook voor Belarus). Als joint venture van een Wit-Russische grootmacht en Chinees geld is de BelGee X50 een hit in eigen land. BelGee is overigens een vrij recente toevoeging aan het strijdtoneel, wat zorgde voor een verkoopstijging van 108 procent aan nieuwe auto’s in Wit-Rusland.

BMW X1

België

BelGee doet je wellicht denken aan BelGië. Maar nu we het toch hebben over de thuisbasis van frites: de enige BMW die bovenaan staat bij een land in Europa vinden we bij onze zuiderburen. Da’s toch enigszins bijzonder, want BMW’s zijn vaak iets te ‘upmarket’ om voor echt bizar hoge cijfers te zorgen. Toch konden de Belgen geen genoeg krijgen van de BMW X1 in 2024. Iets meer dan de helft daarvan was trouwens de volledig elektrische iX1.

Dacia/Renault Duster

IJsland

Moldavië

Oekraïne

Er zijn drie landen waar de lekker potente Duster op plek één eindigde. En alle drie zal het met hetzelfde te maken hebben: de Duster is de goedkoopste 4×4 die niet schrikt van de kleinste modderpoelen. Op IJsland heb je dat wel vaak nodig gezien de terreinen en in Moldavië en Oekraïne zal meespelen dat de wegen niet altijd je van het zijn. Ook al zijn het buren: in Oekraïne blieven ze het Roemeense Dacia niet, dus wordt de auto verkocht als Renault Duster.

Dacia Logan

Roemenië

We komen later in deze lijst even terug op het feit dat de Dacia Sandero als koploper van bestverkochte auto’s in Europa ietwat verrassend is. In het thuisland Roemenië bijvoorbeeld, daar is het niet eens de bestverkochte auto. Hij komt wel op plek drie, na de Duster op twee en de Logan op één. Ja, de auto waarmee het ooit begon voor Dacia in West-Europa wordt in Roemenië en omstreken nog steeds verkocht als Sandero met kont. Goed, het is dus min of meer dezelfde auto, maar officieel wordt het duo gescheiden.

Dacia Sandero

Portugal

Spanje

Dan de Sandero zelf, als je alle Europese landen bij elkaar optelt staat deze nog steeds op één. Maar dat betekent dus dat hij in veel landen goed verkoopt, alleen slechts in twee landen het beste. En dat zijn, ietwat verrassend, Portugal en Spanje. Portugal heeft natuurlijk niks aan ‘eigen’ tegengeluid, maar in Spanje verwacht je toch eerder iets van een SEAT Ibiza. Die overigens wel plek drie bemachtigde, na de Toyota Corolla.

Fiat Egea (Tipo)

Turkije

Is Turkije Europa? Een klein deel ervan wel, dus nemen we hem toch even mee. Het is één van de twee landen in dit overzicht waar een Fiat op plek één staat. Want ook al was de Fiat Tipo hier nooit een hardloper, in Turkije is het ding niet aan te slepen. Wel onder de naam Egea en voornamelijk als sedan, en het is ook eigenlijk wel logisch gezien het feit dat de Egea in Turkije gebouwd wordt. Iets wat je ook veel zal tegenkomen: de Fiat Egea is een populaire taxi, wat ook helpt met verkoopstatistieken.

Fiat Panda

Italië

Stof tot nadenken: Italianen zijn verantwoordelijk voor legendarische sportauto’s van Ferrari, Lamborghini, Pagani, Alfa Romeo en nog veel meer. En toch als je al die auto’s op één kluitje wil zien, is die kans groter in plaatsen als Londen en Dubai dan Rome of Milaan. Italianen zijn misschien wel het ultieme voorbeeld van een auto zien als gebruiksvoorwerp. Op veel plekken stikt het van (mild) gebutste Fiat Panda’s, want die zijn lekker goedkoop en toch capabel genoeg. Vandaar dat de uitgaande Fiat Panda, dus nog niet eens de nieuwe Grande Panda, de markt aanvoert in zijn thuisland.

Ford Puma

Verenigd Koninkrijk

Ook al is Ford nu iets meer Duits, Britten houden nog van Ford. Vooral de Fiesta als kleine doch potente auto. Maar ja, dat kon niet meer voor het gros van 2024. Vandaar dat de mensen die een Fiesta willen toch overstapten naar de Puma, zijn crossoverbroer. Je moet toch wat.

Hyundai i10

Malta

Op Malta wil men graag een A-segmenter om door de nauwe straatjes van Valetta te crossen. Toyota was er in 2023 nog apetrots op dat veel mensen kozen voor hun auto’s, met name de Aygo. En die kan Toyota natuurlijk sinds 2024 niet meer leveren, al pakte de Aygo nog een paar verkopen mee om op plek twee te eindigen. Maar de Aygo X lijkt minder in de smaak te vallen en als men dan toch een crossover neemt, dan gelijk maar een serieuzer model zoals de BYD Atto 3 op plek drie. En op plek één? Eén van de weinige A-segmenters die nog wel overeind is blijven staan. De Hyundai i10.

Hyundai Tucson

Ierland

Wat verwacht je eigenlijk dat er vooral verkocht wordt in Ierland? In ieder geval geen eigen product, want die zijn er niet (meer). Dus wordt gekozen voor het manusje-van-alles van Hyundai, de Tucson. Ook de Toyota Corolla en Skoda Octavia scoren, die we in deze lijst nog gaan tegenkomen.

Kia Sportage

Noord-Macedonië

De Kia-evenknie (evenKnia, haha) van de Tucson is dan weer elders populair: in Noord-Macedonië is dat de best verkochte auto van 2024. Maar ook hier was de Skoda Octavia een grote stijger en doet ook de Tsjechische Kamiq het erg goed. Onthoud die populariteit van Skoda even, want dat gaan we nog nodig hebben.

Kia Stonic

Cyprus

Het eiland Cyprus, nog zo’n wildcard. Men kiest toch voor de iets kleinere Kia-crossover voor het kleine eiland, de Stonic. We hebben bij Cyprus toch een beetje het gevoel dat de verkopen van Sixt en Europcar ook mee worden genomen. Overigens staan de zojuist genoemde Sportage en Tucson op plek twee en drie op het eiland.

Lada Granta

Rusland

Net als Turkije kun je je afvragen of Rusland echt Europees is. Bovendien zit Rusland politiek in een lastig parket. Wat voor vele merken ervoor zorgde dat een productiestop of zelfs boycot jegens Rusland het gevolg was. Wat doe je dan? In het geval van Lada, gewoon weer ‘eigen’ auto’s bouwen. Zo was de Lada Granta, een model wat al bijna 15 jaar wordt verkocht, het meest populair. Ook de Lada Vesta, de iets nieuwere evenknie, scoorde. En omdat China nog wel zaken doet met Rusland, wist de Haval Jolion plek drie te pakken.

Porsche 911

Andorra

Verrassing! Qua bestverkochte auto’s in Europa verwacht je niet dat de Porsche 911 op plek één kan staan, maar dat is dus wel zo. En ja, het gaat dan om het dwergstaatje Andorra waar men genoeg geld heeft om zich een leuke auto te permitteren, maar dat dus ook echt doet. En ja, als jij de fantastische bergweggetjes van de Pyreneeën in je achtertuin hebt, is dat ook logisch. Vandaar dat de Toyota GR Yaris (ja, echt specifiek de GR-versie) plek twee pakte. Let wel dat het gaat om 63 Porsches en 47 Toyota’s, dus geen gigantische aantallen. Wel merkwaardig is dat Porsche ook plek drie en vier bemachtigt met de Cayenne en Macan. En misschien nog wel opmerkelijker: het best verkochte merk in Andorra qua aantallen was Mercedes, zonder dat er ook maar één model van Das Haus in de top 10 staat.

Renault Clio

Frankrijk

Slovenië

Terug naar wat logisch is. Chauvinisme is een Frans woord en dus kunnen ze daar geen genoeg krijgen van hun eigen Renault Clio. Een auto die het naast de Sandero ook goed blijft doen in Europa, dus het is hopen dat de kersverse zesde generatie dit nog even kan doorzetten. De Sandero eindigde op plek drie in Frankrijk, net na een automerk dat we helemaal niet tegenkomen: Peugeot met hun 208. Ook Slovenië is trouwens fan van de Renault Clio.

Skoda Kodiaq

Letland

Dan Skoda. Een merk waarvan je zou zeggen dat hun impact in Europa niet gigantisch is, want hun bestverkochte auto’s in Europa halen niet hoger dan plek acht. De Sandero, Clio en Golf (de top 3) scoren dus vooral qua aantallen erg goed. In Letland krijgen ze juist geen genoeg van de Skoda voor het hele gezin, de forse Kodiaq. Ook zijn identieke tweelingbroer Volkswagen Tiguan doet het daar goed. Nogmaals: houd even in je achterhoofd dat Skoda op papier niet zo’n hardloper lijkt.

Skoda Octavia

Bosnië en Herzegovina

Bulgarije

Estland

Kosovo

Kroatië

Servië

Slowakije

Tsjechië

Dat laatste staat namelijk haaks op het feit dat de Skoda Octavia in acht(!) landen de bestverkochte auto is, het meeste aantal landen van elke auto in Europa. Onder meer in thuisland Tsjechië, maar dus ook een handjevol Oost-Europese landen. Waarom de Octavia dan niet veruit op plek één in Europa staat? Omdat het ook gaat om hoe veel auto’s er an sich worden verkocht in deze landen. Bij elkaar opgeteld is de Octavia dus goed voor plek acht in Europa. Waarom de Octavia? Omdat het toch een beetje de Oost-Europese Golf is, letterlijk en figuurlijk.

Skoda Scala

Montenegro

Allerlei Oost-Europese landen, behalve Montenegro. Daar was het wel een Skoda, maar dan de auto die je echt als de Golf zou kunnen bestempelen. De Scala leent zijn platform van de Polo, maar is bijna zo groot als een Golf. Ook de op de Polo gebaseerde Kamiq doet het goed daar en eindigt op de derde plek, met toch weer de Sandero op plek twee.

Suzuki Vitara

Hongarije

In Hongarije bestaan ook weinig tot geen ‘eigen’ automerken, dus verwacht je een mengelmoesje van allerlei andere markten. Of een Skoda Octavia. Niks is minder waar. De Suzuki Vitara is de hardste hardloper van Hongarije. En de Octavia scoort hier wel, maar schopt het tot plek drie. De tweede plek is namelijk eveneens van Suzuki met de S-Cross. Is dat onlogisch? Nee hoor, alle Vitara’s die niet van de joint venture in China zijn, worden in het Hongaarse Esztergom gebouwd. Het is dus gewoon wel een eigen product.

Tesla Model 3

Luxemburg

Het is Tesla-tijd. Uiteraard zo ook nog eens Model Y-tijd. Zijn sedanbroer is echter maar op één plek niet aan te slepen: Luxemburg. Opvallend, want op veel plekken kakte de verkoop van de 3 toch ietwat in na de update, maar in Luxemburg niks van dat alles. Ook de Golf en de BMW X1 zoals beide buren Duitsland en België scoorden goed.

Tesla Model Y

Denemarken

Nederland

Noorwegen

Zweden

Zwitserland

Dan ook een redelijk arsenaal landen waar de Model Y topverkoper is: het is immers de nummer vier van heel Europa. Dit gaat dus nog wel om de Y vóór de ‘Juniper’-update. Want ook voor de update van de Model Y in 2025 gold dat toen de verkopen iets daalden, ook al lijkt het nu weer teruggetrokken te zijn naar de succesvolle stats van 2024. Maar ja, daarover gesproken: volgens de statistieken heeft half Europa een nieuwe gekocht in 2024, grote kans dat je daar nog content mee bent. Landen waar EV’s goed scoren zoals de Scandinavische landen, maar ook Zwitserland en dus ons eigen Nederland, daar blieft men de Y wel. En nu we het toch hebben over ons: de Kia Niro en Volvo EX30 maken de top drie af.

Toyota Corolla

Finland

Polen

Wat is de bestverkochte auto ter wereld? De Toyota Corolla natuurlijk. In Europa haalt deze bestverkochte auto de top 10 niet eens. Toyota staat er slechts één keer in met de Yaris Cross, die het trouwens in één land maar het beste doet. Maar dat betekent niet dat de Corolla totaal niet scoort. Integendeel: twee landen houden van de auto, Polen en Finland. Nog een overeenkomst tussen die twee landen: de Yaris Cross op plek twee. Alleen de derde plek is anders: de Octavia voor Polen en de Model Y voor Finland.

Toyota RAV4

Litouwen

De middelgrote RAV4 van Toyota doet het dan weer erg goed in Litouwen. Het Baltische land is fan van Toyota, want het kleine broertje van de RAV4 -de Yaris Cross- staat op plek twee. En op plek drie een auto die we het eigenlijk nergens anders echt goed zien doen, de Skoda Octavia.

Toyota Yaris Cross

Griekenland

Zoals gezegd staat de Toyota Yaris maar in één land op de eerste plek en dat is Griekenland. Ook dat land lijkt ietwat een wildcard, maar het antwoord is heel simpel. De Yaris, lekker klassiek en betrouwbaar. Maar dan hoog op pootjes. Grappig genoeg is ook in Griekeland Toyota populair en staat de niet-crossover-Yaris op plek twee. Plek drie is dan weer voor Peugeot met de 2008, die het aldaar ook goed doet.

Volkswagen Golf

Albanië

Duitsland

Liechtenstein

Oostenrijk

Hoe kan het ook anders, de Golf. Het is enigszins bijzonder dat vaak wordt gesteld dat de klassieke Golf terrein verliest dankzij de kleinere Polo en SUV-broer T-Roc. Nou ontloopt die laatste de Golf niet gigantisch veel, maar hij staat nergens op één. De Golf wel: in thuisland Duitsland, dwergstaat en buurland Liechtenstein, buurland Oostenrijk en iets verrassender Balkan-land Albanië rijdt men dolgraag Golf.

Bestverkochte auto’s in Europa: onbekend

San Marino

Monaco

Vaticaanstad

Qua bestverkochte auto’s in Europa zijn er ook een paar landen die niet bekend zijn. Van Andorra, Luxemburg en Liechtenstein weten we dus de cijfers, maar er zijn ook drie dwergstaatjes waar de cijfers lastiger tot niet zijn te achterhalen. San Marino bijvoorbeeld, daar is wel bekend dat Volkswagen de meeste auto’s verkocht. Maar welk model, dat is niet bekend. Aannemelijk is de Golf, maar gezien de kleine aard van het door Italië omringde staatje kan het ook de Polo zijn. Het Vaticaan ‘koopt’ eigenlijk alleen auto’s wanneer deze nuttig zijn voor de paus of diens werknemers, waarvoor geen cijfers bekend worden gemaakt. En ook Monaco is een gevalletje in het duister tasten: lange tijd was de Smart Fortwo daar de best verkochte auto, maar die bestaat niet meer. De meeste hits krijgen we op Mercedes als populair automerk, dus met een korrel zout kan dat het antwoord zijn.