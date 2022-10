Video – 600 pk sterke Audi Sport Quattro knalt over de ‘Ring

Ook de Audi Sport Quattro is er nu als lekker dikke restomod en het testen daarvan vindt plaats op de Nürburgring.

De Audi Sport Quattro staat aan de basis van het rallysucces van Audi en is de reden dat Quattro nog steeds prominent op Audi’s te vinden is. Ook die auto wordt nu opgepakt door de ‘restomodders’, in dit geval het Duitse Lake Constance Engineering (LCE). De auto gebruikt de originele geblazen vijfcilinder, maar dan nog verder opgevoerd met een flinke KKK turbo erop. Reken op meer dan 600 pk en een hoop nieuw spul onder de carrosserie om het allemaal heel te houden.

Met dank aan Automotive Mike voor de video!