In Frankrijk kun je nog maximaal voor 40 euro tanken

Dat lijkt niet zo erg te zijn, voor 40 euro tanken. Maar er zitten haken en ogen aan, zeker als je heel Frankrijk door moet rijden.

In Frankrijk kun je als rechtgeaarde petrolhead maar beter even niet zijn. Zoals je wellicht al gelezen hebt is het er kommer en kwel voor wat betreft de verkrijgbaarheid van benzine en diesel. De medewerkers van Total Energy zijn boos en je weet wat boze Fransen graag doen hè? Juist, staken.

En daardoor zit het land al geruime tijd met een enorm tekort aan brandstoffen. Op sommige plekken is het spul zelfs helemaal niet meer te krijgen. Op plekken waar ze nog wel benzine en diesel hebben, verzinnen ze nu maatregelen om het eerlijk te verdelen.

Nog maar voor maximaal 40 euro tanken

Een van die maatregelen is een maximumbedrag dat je nog maar kunt besteden aan de pomp. In Frankrijk hebben ze dat nu op 40 euro gezet. En dat lijkt een prima bedrag om brandstof voor te kopen, maar als je iets verder kijkt, zie je dat dit helemaal niet zo is.

Want in een zuinige hybride kom je best een eind op 22 liter, als je een beetje je best doet haal je bijna 400 kilometer. En ook voor een Smartje of een Volkswagen XL1 is 22 liter geen enkel probleem om een fatsoenlijk stukje te kunnen toeren.

Maar voor sommige mensen is dat helemaal anders. Voor vrachtwagenchauffeurs bijvoorbeeld.

Zelfs truckers krijgen maar 20 liter en een beetje

Want ook zij zijn gebonden aan een maximum bedrag van 40 euro dat ze per keer in hun tank mogen stoppen. En voor hen is 22,27 liter (met de prijzen van vanmiddag in Frankrijk) natuurlijk wél een lachertje. Vindt ook Twitteraar @ghost_rideuz. Hij is een trucker en plaatst een videootje van de idioterie bij het pompstation.

Met 22 liter kom je met een beladen vrachtwagen bij wijze van spreken net het terrein van het tankstation af, dus dat werkt natuurlijk niet. Meneer Rideuz oppert daarom om als truckers óók massaal het werk neer te leggen. Kijken wat voor chaos er dan ontstaat en of er dan wél weer gewerkt gaat worden bij de raffinaderijen, zegt hij.

Laten we hopen dat het allemaal niet zo ver komt en als laatste een tip; als je niet in Frankrijk hoeft te zijn, vermijd het dan liever. Of pak het vliegtuig, dan kom je tenminste waar je zijn moet!