Übergeil: Audi bouwt moderne Sport Quattro voor Ken Block

Maak kennis met de Audi S1 Hoonitron.

Ooit was er de Audi Sport quattro, die is uitgegroeid tot een legendarische auto. En mochten er mensen zijn die de auto dreigen te vergeten, dan is Audi er om ons weer even te helpen herinneren.

Eerder kwam Audi al met een moderne interpretatie van de Ur-quattro in de vorm van de zeer geslaagde quattro Concept en Sport quattro Concept. Nu komt Audi met een auto die direct gebaseerd is op de rallyauto. Qua uiterlijk in ieder geval. Dat betekent dus: een enorme taartschep en enorme uitgebouwde wielkasten. Übergeil!

Het uiterlijk is dus helemaal historisch verantwoord. De aandrijflijn is dat niet. Deze moderne Sport quattro wordt helaas niet aangedreven door een vijfcilinder. In plaats daarvan zijn er twee elektromotoren die voor de power zorgen. Eentje op de vooras en eentje op de achteras. Deze auto heeft dus nog wel vierwielaandrijving. Anders zou het natuurlijk pas echt vloeken in de kerk zijn.

De auto – voluit Audi S1 e-tron quattro Hoonitron geheten – wordt speciaal gebouwd voor Ken Block. Als je de beste man volgt op social media was het je waarschijnlijk niet ontgaan dat er erg veel Audi’s voorbijkomen de laatste tijd. Ken Block werkt namelijk samen met Audi.

Samenwerking moet van twee kanten komen en daarom bouwt Audi nu een driftmonster voor Ken Block. Als deze af is kunnen we uiteraard een epische driftvideo in Gymkhana-stijl verwachten. De beelden zullen ongetwijfeld spectaculair zijn, maar motoren die hoog in de toeren gejaagd worden zullen we helaas niet horen.

Over wat voor specificaties de Audi S1 Hoonitron beschikt verklapt Audi nog niet. Voor nu moeten we het dus doen met de plaatjes. Die zijn al vast heel gaaf.