DMC 911 GT3: voor als je niet kunt wachten op de GT3 RS

Wel iets extra dikspul op een ‘standaard’ Porsche 911 GT3, maar niet willen wachten op de GT3 RS? DMC helpt je met hun set voor de Porsche 911 GT3.

De hiërarchie binnen de Porsche 911 is relatief simpel. De basismodellen heten Carrera, voor de snelle sprinters met vierwielaandrijving is de Turbo aanwezig en het heftigste spul vindt je onder de noemer ‘GT’. GT2 is met turbo’s, GT3 is zonder. Wel is er bij beide sprake van een hoop circuit-modificaties om ervoor te zorgen dat dit de Porsches zijn voor lekker hoeken rond de Nürburgring. Dat lukt prima met een Porsche 911 GT3, maar voor het écht heftige spul is er natuurlijk de ultieme 911 GT3 RS. Bij de 992-generatie is de upgrade naar de RS wel heel heftig. Wij kunnen het best begrijpen als de 911 GT3 met zijn iets simpelere insteek (en eventuele handbak!) meer dan genoeg is.

DMC Porsche 911 GT3

Misschien deel je die mening, maar denk je tegelijkertijd dat een Porsche 911 GT3 te braaf is. Het zou best een optie kunnen zijn om een soort ‘Weissach Pakket’ te hebben voor de reguliere GT3. Dat is er nu, maar dan niet van Porsche zelf. Het is de tuner DMC die de Porsche 911 GT3 ietsje meer ‘GT3 RS’ meegeeft.

Carbon

Ook al is het allemaal het basisrecept van DMC, zoals gezegd lijkt het wel op een soort af-fabriek Weissach Pakket voor de Porsche 911 GT3. Uiteraard draait het pakket om wat extra koolstofvezel onderdelen. Denk aan een koolstofvezel voorklep, koolstofvezel splitters rondom, een grotere achtervleugel en zelfs GT3 RS-achtige koelsleuven op de voorste wielkast.

Velgen

De DMC Porsche 911 GT3 wordt afgemaakt door een set velgen die ook nog eens erg lijken op de Weissach-velgen van verscheidende Porsches. Wel met één vraagteken: waarom zien we vijf bouten? De wielen van de 911 GT3 zijn centerlocks, dus met één grote bout in het midden. Net als bij een F1-auto. Wij denken dat er gewoon relatief generieke DMC-wielen op zijn gefotoshopt zonder hier echt zo over na te denken.

Edoch, de set van DMC komt al vrij snel beschikbaar voor de Porsche 911 GT3. Voor degenen die niet kunnen wachten op de GT3 RS. Of gewoon een iets dikkere GT3 willen. Eigenlijk is het best een goed idee.