Video - Audi A3 maakt koprol tijden inhaalactie - Autoblog.nl

Waarom zou je dat doen? Deze Audi A3 maakt een koprol zonder reden.

Audi-rijders kunnen nog weleens haast hebben. In sommige gevallen levert dat hachelijke situaties op. In dit geval rolt een A3 zomaar om tijdens het inhalen van een vrachtwagen. Om met Phil Dunphy te spreken: “Why the face?” Ga zitten, pak een liter popcorn en een kilo cola en geniet van deze ongelooflijke videoproductie! Deze Audi A3 maakt een koprol!