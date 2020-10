Ook deze 11 auto’s zijn beter als EV (EV10daagse) - Autoblog.nl

Huh, beter als EV? Jazeker, deze elf auto’s zouden beter geweest zijn als er een elektromotor in lag.

De elektrische auto gaat mainstream worden. Dat is een beetje een feit waar we niet om heen kunnen. Als petrolheads kunnen we dat als jammer ervaren. Natuurlijk worden we blij van een atmosferische V12, supercharged V8 of biturbo zes-in-lijn. Laat daar geen misverstand over bestaan.

Maar een auto is meer dan alleen de motor. Natuurlijk dicteert een bepaalde aandrijflijn het karakter van de auto. Echter, nu de kennis en kunde toeneemt, hoeven deze minder zwaar te drukken op het eindconcept. Letterlijk, want met soli-state batterijtechnologie, efficiëntere aandrijflijnen en lichtgewicht bouwwijzen kunnen fabrikanten het grootste nadeel van een EV (het veel te hoge gewicht) aanpakken.

Maar een elektromotor heeft ook voordelen. De acceleratie is vaak beter, het rendement ligt veel hoger en het is rustiger aan boord. Want ondanks dat je nooit een elektromotor in een E-Type moet leggen, zijn er voldoende auto’s die goed zijn ONDANKS hun verbrandingsmotor. Er zijn voldoende auto’s die een stuk beter af zijn als EV. Dit zijn 11 voorbeelden.

Audi A6 Avant

Als je op dit moment een normale Audi A6 Avant wil configureren, kun je kiezen uit een 2.0 benzine (245 pk) of 2.0 diesel (163 pk). That’s it! Geen koppelrijke zescilinders en geen echte quattro. Ja, er is een S6 diesel (met nepuitlaten) en een komische RS6, maar waar zijn de dikke en luxe A6’en gebleven? wat dat betreft is de Audi A6 eigenlijk beter als EV.

Laat ze terugkomen als EV, de oorlog win je toch niet met een 163 pk sterk dieseltje. Met een elektromotor op de vooras plus een op de achteras heeft Audi ook meteen weer echte quattro. Oh, en misschien wel belangrijker: dan heeft Audi weer een goed USP. Een elektro-stationwagon met 500 pk en 500 km actieradius. Drop de aandrijflijn van de E-Tron S erin en je hebt de eerste echt coole en gave EV stationwagon.

BMW 118i

Ook de moderne 1 Serie is stiekem beter als EV. Dat BMW concessies moest doen met de 1 Serie is duidelijk. Ja, er was ooit achterwielaandrijving, maar echt uit de verf is dat nooit gekomen, dikke zescilinders daargelaten. Het nam te veel ruimte in beslag, het was te duur om te produceren en op dynamisch vlak kreeg je er niet veel voor terug. Natuurlijk zijn de verkoopaantallen veel te belangrijk om te missen. Maar waarom niet gewoon de gehele auto elektrisch maken?

Zo’n driecilinder koffiemolen met voorwielaandrijving is toch gewoon armoede? Dan heb je toch veel liever een een stille motor in plaats van Joris Driepinter? En een voordeel met elektrische aandrijving: achterwielaandrijving is eenvoudig mogelijk, de ID3 heeft het ook…

Ford Focus

Deze laat zich wat lastig vertalen. Kijk, in principe kan elke C segment hatchback tegenwoordig beter elektrisch zijn. Er zijn maar weinig motoren in deze klasse waar je überhaupt echt blij van word, de 300 pk turbotorren daargelaten. Dus als Ford nu eens zijn zinnen zet op een puur elektrische C-segmenter.

Eentje die er fris uitziet en bovenal: lekker sportief rijdt. Het is een terugkomend issue, maar ergens lukt het fabrikanten maar niet om een EV strak aan te laten voelen. Wellicht dat een elektrische Focus daar verandering in kan brengen. Wederom, veel dingen die een Focus zo prettig in de omgang maakten, hebben geen betrekking tot de motor.

Fiat Tipo

In principe geldt voor de Fiat Tipo hetzelfde als voor de Focus, maar dan op een ander vlak. De Fiat Tipo is bedoeld als value-for-money alternatief in het C-segment. Omdat de Tipo gebruik maakt van iets oudere techniek, moet er ineens duizenden euro’s aan belasting voor betaald worden.

Daar kunnen we wat van vinden, maar het is nu eenmaal zo en de kans dat het beter wordt is niet aanwezig. Zonde, want als je die BPM weghaalt is het best een voordelige auto. Een elektrische Tipo stationwagon zou de perfecte familieauto zijn. De Tipo zou zeker beter als EV zijn, maar die lage prijs (USP van de Tipo) wordt dan wel heel erg lastig.

Lexus IS

We doelen in dit geval op de huidige IS die beter zou zijn als EV. Er komt nu een nieuwe aan, die wij niet gaan krijgen. De Lexus IS is een geweldige sportsedan . Met name de huidige generatie wordt schromelijk onderschat. Helaas is de aandrijflijn een beetje ‘meh’, net als bij zijn ‘opvolger’, de Lexus ES300h.

Het is niet een slechte aandrijflijn ofzo, maar de verbrandingsmotor voegt niets toe qua beleving, lol of performance. Waarom niet een geheel elektrische sportsedan? Zet een Model 3 en IS naast elkaar en je ziet zo welke auto beter gebouwd is.

Lotus Evora

Toegegeven, de Evija is een bijzonder project. En de kans is minimaal dat je niet zwaar onder de indruk bent als je met deze auto naar de 300 km/u gelanceerd wordt vanaf stilstand. Waarschijnlijk is de handling (eindelijk) ook op niveau bij een EV. Maar kom op, een 2.000 pk sterke supercar is overkill. Na de Veyron was het toch duidelijk dat 1.000 pk al niets meer toevoegt? Waarom niet een elektrische Evora?

Een lichtgewicht sportwagen die (enigszins) betaalbaar is? En waar ze een gouden midden zoeken tussen gewicht, range, prestaties en dynamische capaciteiten. Als er één merk namelijk een auto goed kan laten rijden, is het Lotus wel. Daarbij, de Evora begint nu wel een beetje op leeftijd te raken en die Toyota V6 was nooit de reden om er eentje te kopen. En bij het Tesla is het ook ooit begonnen met een elektrische Lotus…

Mitsubishi Eclipse Cross

Het is twee voor twaalf voor Mitsubishi. Ondanks dat corona zeker een nekslag lijkt te zijn, is het zeker niet een goed excuses. Want het ging al jarenlang matig tot slecht met Mitsubishi. Dus hoe kun je nu de boel redden? Simpel: investeer in EV-techniek. Het is de enige uitweg. De Space Star verkoopt wereldwijd best aardig, maar de marges zijn te klein. Maar voor de rest heeft Mitsubishi op het moment een hele hoop crossovers in de aanbieding.

Ook heeft het merk met de Outlander PHEV al een hoop ervaring en met de Pajero een offroad-imago van ‘heb-ik-jou-daar’. Daar moet toch wel iets van te breien zijn anno 2020? Renault en Nissan (die in dezelfde alliantie zitten) zijn best wel voorlopers op het gebied van EV’s, dus Waarom niet delen met Mitsubishi voor een kekke elektrische Eclipse Cross?

Nissan Z Proto

Dit is een lastige. Want in principe moeten we de Nissan Z Proto toejuichen. Een achterwielaangedreven coupé met 400 pk en een handbak. Lekker! Hoe kunnen we zeggen dat de Z Proto beter als EV zou zijn? Maar nog voordat de auto op de markt komt, is deze eindelijk al verouderd.

Nu is een Z eigenlijk nooit echt vernieuwend geweest, op de Z32 na. Die auto was zo vernieuwend dat niemand het als Z zag of de auto überhaupt begreep. Waarschijnlijk wordt de Nissan GT-R het technologische uithangbord.

Renault Espace

Een van de coolste auto’s die je op dit moment kunt kopen is de ondergewaardeerde Renault Espace. Het is niet meer het ‘busje’ van voorheen. Nee, de vijfde generatie houdt het midden tussen een station, MPV, crossover-crossover. Het eindresultaat werkt: het interieur is origineel, ruim en luxe. Voor zo’n praktische auto ziet ‘ie er ook nog eens gaaf uit, zeker in dat paars met grote wielen eronder.

De motoren die je nu kan kopen zijn niet slecht, maar ook niet heel erg onderscheidend. Dat is een elektromotor binnenkort ook niet meer, maar het is wel waar de centjes verdiend worden. Ook klinkt het niet verkeerd: een Espace met 300 pk, 600 Nm en vierwielaandrijving en nul bijgeluiden.

TVR Griffith

Kijk, in principe is dit de beste auto aller tijden: een coupé met atmosferische V8, handbak en achterwielaandrijving. Veel beter wordt het niet. Maar de TVR Griffith is inmiddels verouderd aan het raken, zonder dat er ook maar een exemplaar is afgeleverd. Elektromotoren zijn ontzetten krachtig.

In plaats van een elektromotor op de vooras en een op de achteras, zit alles naar achteren. Een ander kroonjuweel van TVR is het lage gewicht geweest. Laat ze daar eens mee bezig houden. Elektrische auto’s zijn in principe nooit leuk vanwege het veel te hoge gewicht.

Alle auto’s van het merk Cupra

Dit is een beetje een lastige. Cupra is afhankelijk van Seat en Seat is afhankelijk van Volkswagen. Dat heeft als voordeel dat ze van veel technieken gebruik kunnen maken. Aan de andere kant is het lastiger om onderscheidend te zijn.

Maar maak van Cupra een sportief EV merk. Vergeet niet dat we de eerste generatie Leon ook geweldig vonden, zonder dat er echt topmotoren beschikbaar waren. Als de Cupra’s zich op het gebied van design, wegligging en een leuk interieur kunnen onderscheiden, dan heb je al veel gewonnen. Net als de eerste Leon Cupra, die was ook leuker dan een Golf.

Uiteraard is dit slechts een greep van de mogelijkheden. Uiteraard horen wij graag welke auto’s jij nog mist in het rijtje en misschien nog wel belangrijker: waarom! Laat het weten, in de comments!