Liberty Walk LC500 is gave heiligschennis - Autoblog.nl

In de categorie: het kan eigenlijk niet, maar stiekem is het wel gaaf: de Liberty Walk LC500!

De Lexus-vormtaal is er eentje die je moet bekoren. Het is zeer gewaagd en mensen hebben er vaak een mening over. Of je vindt het heel erg gaaf of je wordt al misselijk en duizelig van de vele lijntjes. We moeten nog iemand tegenkomen die de nieuwe design-huisstijl een tikkeltje gewoontjes vindt.

Nu is het ook een beetje afhankelijk op welke auto de vormtaal is toegepast. Op de SUV’s ziet het er een beetje raar uit, maar de LS (de gigianstishce sedan) en de LC (de grote coupé of cabriolet) zijn erg gaaf. Ergens lijken de gekke vormen en vouwen op dat soort auto’s beter tot hun recht te komen. Met name de Lexus LC is een bijzonder gaaf model.

Liberty Walk LC500

Niet alleen de proporties en de lijnen zijn fraai en kloppend, ook de uitstraling. Dit is geen Mercedes of BMW-kopie. Nee, het is een unieke auto die je direct herkent als Lexus. Maar wat als je een Lexus LC500 iets te ingetogen vindt? Dan is deze Liberty Walk LC500 precies iets voor jou.

Niet subtiel

Zoals je mag verwachten van de Japanse tuner zijn ze niet van de halve maatregelen of subtiele aanpassingen. Nu is de Liberty Walk LC500 naar LB-begrippen nog best ingetogen. De auto is uiteraard enorm verlaagd en voorzien van zeer brede wielen. Dankzij een bodykit die iets te breed is, passen ze er nog mooi onder.

Bodykit

De bodykit bestaat uit een carbon splitter, die waarschijnlijk een dagje ofzo heel blijft. De sideskirts van de bodykit zijn iets te veel van het goede. Je hebt hele lage skirts die breed genoeg zijn voor een potje mini-Golf. Dan is er ook nog een luchthapper aan de zijkant voor het achterwiel. Waarom weet niemand, maar het ziet er wel heftig uit. En dat heftige is precies waar het om draait bij de Liberty Walk LC500.











Vrienden bij de Kwik-Fit

De achterkant is nog breder dan de voorkant. De Yokohama Advan-bandjes zijn ongetwijfeld een breedset, alhoewel de formaten niet vermeld worden. Reken maar dat je vrienden gaat maken bij de lokale Kwik-Fit. De heftigheid gaat door aan de achterkant van de Liberty Walk LC500 middels een spoiler, vier dikke eindpijpen en een carbon diffuser.

Prijs Liberty Walk LC500

Prijzen zijn nog niet bekend. Vaak kun je bij LB-Walk kiezen tussen glasvezel of carbon. De eerste optie zit vaak rond de 10.000 euro, dan moet je nog zelf alles spuiten en monteren. De wielen en koolstof onderdelen komen daar dan nog bij op voor een complete Liberty Walk LC500. Aan de andere kant, een LC500 kost minimaal 123.395 euro (in Nederland), dus dan kan zo’n LB-Walk kitje er ook nog wel af.