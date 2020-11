Video: Audi A6 bestuurder rijdt man aan in winkel - Autoblog.nl

Goedemorgen. Ja, het is zo’n dag. Deze Audi A6 bestuurder neemt het leven een tikkeltje te serieus.

Goedemorgen. Soms is het leven gewoon niet leuk. In dit geval besluit een sujet met een koevoet om een Audi A6 te voorzien van koplampschade. Nee, het is niet een fan van @jaapiyo’s werk om de frontoverhang van de auto te verkleinen.

Audi A6 bestuurder

Waarschijnlijk heeft de Audi A6 bestuurder iets heel erg stouts gedaan, waarop de man met de koevoet bovengemiddeld emotioneel en destructief reageert. Kijk, dan gaat het al fout. Voor dit soort moment kun je het beste een dubbele Cup-a-soup (het raarstaafje moet recht blijven staan)in je handen vasthouden in plaats van een koevoet, maar dat terzijde.

Man met koevoet

Enfin: hoe zou jij reageren als iemand jij perfect gepoetste witte Zuid-Duitse auto zou bewerken met een koevoet? Dat is lastig voor te stellen, maar de kans dat je een tikkeltje emotioneel bent is aanwezig. In dit geval rijdt de Audi A6 bestuurder de man met koevoet aan, in een winkel. Dat is schrikken.

Voordelen

Er zijn ook voordelen: ook in een anderhalve meter samenleving kun je elkaar nog prima het leven zuur maken. Ook kunnen glaszetters en autoschadebedrijven overuren draaien. En dat is weer goed voor de economie.