'Formule 1 krijgt volgend jaar Aston Martin-safety cars' - Autoblog.nl

Rijdt er eindelijk weer eens wat anders dan een Mercedes vooraan.

Als je leverancier bent van de safety cars in de Formule 1 heb je het goed voor elkaar. Dan zijn namelijk regelmatig de ogen van de halve wereld gericht op jouw auto. Er zijn alleen weinig fabrikanten die hiervoor de kans hebben gehad. De afgelopen 24 jaar was er maar één merk dat rol van safety car mocht vervullen: Mercedes.

Het lijkt er nu op dat er eindelijk afwisseling gaat komen qua safety cars. Aston Martin gaat volgend seizoen namelijk niet alleen een (r)entree maken met raceauto’s, maar ook met safety cars. Althans, zo luiden de berichten. Het nieuws is nog niet officieel bevestigd. Racefans.net heeft echter vernomen dat Aston Martin volgend jaar een safety car zal leveren.

Betekent dit dan het einde van Mercedes als safety car-hofleverancier? Nee. Het plan is namelijk dat Mercedes en Aston Martin elkaar afwisselen. Volgens de informatie van Racefans zal Aston Martin 12 van de 23 races voor hun rekening nemen. De overige races zal er zoals vanouds een AMG voor het veld uit rijden.

Wie waar in actie zal komen is nog niet bekend. Naar verluidt zullen de races verdeeld worden op basis van de markt. Mercedes verkoopt overal wel auto’s, maar dat geldt in mindere mate voor Aston Martin (of, zoals Jack Plooij zou zeggen: Austin Martin). Daarom zouden de Britten de races mogen uitkiezen in de landen die voor hen het meest interessant zijn.

Hoewel Mercedes en Aston Martin het op de baan tegen elkaar op zullen nemen zijn de merken achter de schermen partners. Ze werkten al langer samen, maar vorige maand werd officieel bekend dat Mercedes een belang van 20% neemt in Aston Martin. In ruil hiervoor gaat Mercedes (nog) meer technologie leveren aan Aston. Het lijkt erop dat er bij de onderhandelingen dus ook afspraken zijn gemaakt over de safety cars. Het zou in ieder geval een welkome afwisseling zijn, zowel voor de toeschouwers als voor Bernd Mayländer.