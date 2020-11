Mercedes-AMG pakt Nürburgring ronderecord van Lamborghini - Autoblog.nl

De laatste Mercedes-AMG pakt het ronderecord op de Nürburgring met een bizar snelle tijd.

Mercedes-AMG gaat lekker op de Nürburgring. Vorige week werd er een ronderecord op de Nordschleife van de Nürburgring gereden met de Mercedes-AMG GT63S 4-Door Coupé (X290). Dat record was een klein beetje omstreden: ten eerste is het geen AMG GT (maar een E-Klasse) en ging het om de klasse van de luxe limousines (S-Klasse en dergelijke).

Maar we gaan nu door de betere straatlegale trackday speeltjes. En niet zozeer een categorie, maar het absolute ronde record voor straatauto’s. Dat is namelijk weer in handen van Mercedes-AMG. Ondanks de relatief frisse weersomstandigheden hebben de dames en heren uit Affalterbach het record van Lamborghini afgepakt.

Mercedes-AMG Nürburgring ronderecord

Er zijn twee tijden gemeten: eentje van 6:43.16 en een ronde van 6:48.047. Beide tijden zijn in dezelfde ronde gemeten. Huh? We leggen het even uit. Tot 2019 werden Nurburgring rondetijden gemeten van uitkomen de uitgang van de oude pitstraat tot de ingang.

Daar zit 232 meter tussen die nooit meegerekend wordt. Tegenwoordig wordt de complete ronde gereden. De tijden laten zich sowieso wat lastig vergelijken. Denk aan verschillende weersomstandigheden of een andere coureur, bijvoorbeeld. Of het feit dat de baan telkens iets veranderd.

Mercedes AMG GT Black Series

Dan even wat details over de auto waarmee Mercedes-AMG het ronderecord op de Nürburgring pakte. De Mercedes-AMG GT Black Series was namelijk helemaal standaard. De auto kun je behoorlijk afstemmen naar je eigen smaak. Zo was de camber maximaal en stonden de anti-rollbars in hun hardste stand.

De AMG GT Black Series was voorzien van het Track Package met onder andere de rolkooi. Rondom stond de snelle Benz op Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO-banden. Dat kun je allemaal in de showroom bestellen.

Marco Engel

Het AMG GT ronderecord werd gereden door Marco Engel. Engel is een coureur die met een AMG GT3 Evo meedoet aan de GT World Challenge Europe Sprint Cup. Volgens hem is de AMG GT Black Series aanzienlijk sneller. Op zich logisch, want zijn GT3-raceauto heeft slechts 560 pk, terwijl de Black Series 720 pk heeft.

De omstandigheden waarin Mercedes-AMG het ronderecord op de Nürburgring pakte, waren nog niet helemaal ideaal. Net als het record van vorige week was de baan nog niet overal helemaal droog. Bekijk hieronder de bewegende beelden:

Meer lezen? Dit zijn alle Black Series op een rij.