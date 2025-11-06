Video: Auto in z’n achteruit laten staan

Niet handig, het levert wel een grappig filmpje op.
Speltip 94. Nooit je auto in z’n achteruit laten staan. Dan krijg je dit soort unieke beelden.
Bekijk ook deze video: Achtervolging: gestolen Renault raast door Rotterdam
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 1 Reactie
Reacties
Motomoto zegt
Hilarisch! En zonder schade!