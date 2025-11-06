Grootste verzameling filmauto’s van Europa gaat onder de hamer!

Dit is dé kans om een auto uit je favoriete film te kopen.

We schrijven af en toe wel eens over een filmauto die te koop staat, maar nu komt er in één klap een hele verzameling te koop. Deze bevat maar liefst 50 auto’s, waaronder een aantal legendarische exemplaren. Een buitenkansje voor de filmliefhebbers.

Waar komen al die auto’s opeens vandaan? Nou, die komen uit het Movie Cars Museum, gevestigd onder de rook van Parijs. Dit schijnt de grootste verzameling filmauto’s van Europa te zijn. De auto’s zijn bij elkaar verzameld door Franck Galiègue, die onder meer Top Gear Frankrijk presenteert en een populair YouTube-kanaal heeft.

Galiègue neemt nu dus afstand van zijn collectie. De auto’s zullen later deze maand geveild worden door Bonhams. We nemen een aantal hoogtepunten met jullie door!

Mitsubishi Lancer Evo VII – 2 Fast 2 Furious

Bij filmauto’s denk je al heel snel aan Fast & Furious. De collectie bevat meerdere auto’s uit het franchise, waaronder de Lancer Evo van Brian O’Connor. Voor de opnames van 2 Fast 2 Furious zijn vier exemplaren gebouwd, maar dit is de enige die getuned is naar 330 pk. De waarde is lastig in te schatten, maar Bonhams rekent op €250.000 tot €500.000.

Dodge Charger – Fast and Furious 7

Een van de meest prominente auto’s in de hele Fast and Furious-reeks is de Charger van Dom Toretto. Deze komt in zeven van de tien films voor. Dit specifiek exemplaar is gebruikt voor de opnames van Furious 7 en is voorzien van een LS3-blok. Bonhams rekent op €150.000 tot €250.000.

Dodge Charger – The Dukes of Hazzard

De meest legendarische Dodge Charger is natuurlijk niet die uit Fast & Furious, maar die uit The Dukes of Hazzard. Voor de opnames zijn naar verluidt meer dan 300 Chargers de vernieling in geholpen. Dit exemplaar is echter nog heel. Deze Charger is dan ook niet gebruikt voor de serie, maar voor de film uit 2005. Die was compleet ruk, maar toch verwacht Bonhams dat de auto €120.000 tot €160.000 op zal brengen.

Peugeot 406 V6 – Taxi 2

Misschien wel de bekendste Peugeot ter wereld: de zwaar bespoilerde 406 uit Taxi. Voor de films zijn natuurlijk verschillende auto’s gebruikt. Vorig jaar stond er eentje te koop in België, en deze collectie bevat ook een exemplaar. Deze 406 was de hero car voor deel 2. Volgens de schatting is deze auto goed voor €70.000 tot €120.000.

Ford Mustang Mach 1 – John Wick 2

Niemand minder dan Keanu Reeves heeft achter het stuur van deze Mustang gezeten. Dit is een van de vijf exemplaren die gebruikt zijn voor de opnames van John Wick 2. In tegenstelling tot John Wick is deze Mustang niet onverwoestbaar, want de auto is flink gehavend. Maar dat is juist leuk, want nu is het echt een auto met een verhaal. Bonhams rekent op 1 á 2 ton.

Chevrolet Chevelle Malibu – Drive

Deze Chevrolet is afkomstig uit de film Drive, een persoonlijke favoriet van ondergetekende. De Chevelle Malibu is eigenlijk helemaal geen spectaculaire auto, maar dat past ook wel bij de film. Dit specifieke exemplaar is gebruikt voor de interieur shots, met Ryan Gosling achter het stuur. Het veilinghuis verwacht een opbrengst van €60.000 tot €80.000.

Police Cruiser – Back to the Future 2

Tot slot nog een auto die speciaal voor de film ontworpen is: een politieauto uit Back to the Future 2. Dit is dus hoe ze in 1989 dachten dat een politieauto er in 2015 uit zou zien. Hilarisch. De auto is gebouwd door Gene Winfield, die ook verantwoordelijk was voor de auto’s in Blade Runner. Deze futuristische politieauto heeft ook daadwerkelijk een motor, al wordt niet vermeld welke dat is.

Dit was nog lang niet alles, want het gaat in totaal om 50 auto’s. Daar zitten ook nog drie andere auto’s uit Fast & Furious tussen, een GMC uit Ghostbusters en een auto uit Blade Runner. Verder bevat de collectie nog een hoop replica’s. Dit alles zal tussen 21 en 28 november geveild worden via de website van Bonhams. We zouden zeggen: sla je slag!