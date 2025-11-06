Prijs nieuwe Fiat 500 met benzinemotor is even schrikken

De prijs van de nieuwe Fiat 500 Hybrid valt niet mee.

Voor zover wij weten heeft Fiat een primeur te pakken in de auto-industrie: 5 jaar na de introductie van een model wordt een versie met een verbrandingsmotor geïntroduceerd. We hebben het over de nieuwe Fiat 500 met driecilinder.

Fiat was eigenlijk helemaal niet van plan om 500 met verbrandingsmotor te leveren, maar de verkoopcijfers hebben gesproken. Vanwege de tegenvallende vraag heeft Fiat alsnog een benzinemotor in de ‘nieuwe’ 500 gelepeld. Die dus al 5 jaar oud is.

Een van de redenen dat de 500e moeizaam verkoopt is het gepeperde prijskaartje. De hamvraag is dus: wat moet de Fiat 500 met benzinemotor kosten? Dat kunnen we vandaag vertellen. De Fiat 500 Hybrid is leverbaar vanaf – hou je vast – €24.999.

Dat valt vies tegen, want we hadden eigenlijk gerekend op een prijskaartje van circa 22 mille. In eerste instantie is de Fiat 500 Hybrid zelfs nog duurder. Je kunt nu alleen de rijk uitgeruste Torino bestellen, die maar liefst €27.999 moet kosten. De basisversie volgt later pas.

Voor dit geld krijg je ook geen volwaardige hybride, zoals de naam misschien doet vermoeden, maar gewoon een simpele mild hybrid. De motor is de bekende 1,0 liter driepitter met 65 pk. Deze is gekoppeld aan een handbak.

Je moet natuurlijk wel even beseffen dat alle A-segmenters duurder zijn geworden, dus we pakken even de concurrentie erbij.

Hyundai i10 (63 pk): €20.245

Toyota Aygo X 1.0 VVTi (72 pk): €21.250

Kia Picanto (68 pk): €21.795

Fiat 500 Hybrid (65 pk): €24.999

Zoals je ziet is de Fiat 500 echt een stukje duurder dan de concurrentie. Dat is altijd al zo geweest, maar 25 mille is héél veel geld voor een A-segmenter. En dan heb je de kaalste versie…