Video - Auto stort van 20 meter hoog viaduct - Autoblog.nl

De bestuurder kwam afgelopen weekend heel goed weg bij een slippartij die makkelijk fataal had kunnen zijn.

Iedereen snapt dat winterse weersomstandigheden link zijn, maar van een viaduct afrijden, daar reken je toch niet op. Een Amerikaan maakte afgelopen zaterdag zo ongeveer het worstcasescenario – ja, zo schrijf je dat – mee. Toch was het niet echt een worstcasescenario, want hij overleefde het op miraculeuze wijze.

De Amerikaan verloor de controle over zijn pick-up op het moment dat hij op een viaduct reed. Waar een kleinere en lagere auto misschien tegen de rand was afgekaatst, schoot de pick-up eroverheen. De auto stortte vervolgens zo’n 20 meter naar beneden. Gelukkig kwam de pick-up precies op zijn pootjes terecht.

De bestuurder kwam er niet geheel zonder kleerscheuren vanaf, want hij werd opgenomen in het ziekenhuis, maar hij kon het hele verhaal navertellen. Als de pick-up anders terecht was gekomen had het er hoogstwaarschijnlijk een stuk slechter uitgezien voor de man.